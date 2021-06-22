Доктор Мясников назвал нормальную температуру тела

Человек с температурой выше 36,6 градуса не обязательно является больным.

Как пояснил известный врач и телеведущий Александр Мясников в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1", на показания термометра влияют разные факторы, и норма с медицинской точки зрения не всегда совпадает с общепринятым мнением.

На показания термометра может влиять даже то, на каком участке тела измеряется температура. По словам эксперта, при измерении температуры под мышкой нормой будет считаться 37,5 градуса, а если ее мерять иными способами, то - 38 градусов.

Он также отметил, что при отсутствии инфекции пациенту в больнице не снижают температуру, если она не превышает 38 градусов, поскольку считается, что в этом случае нет опасности для организма.

Александр Мясников также рассказал, что для некоторых людей характерна так называемая субфебрильная температура. Длительное время она у них может держаться, например, на отметке 37,2 градуса. По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к специалисту.