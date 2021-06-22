ФСБ рассекретила документы об экспериментах фашистских врачей в Крыму

В рамках проекта "Без срока давности" Федеральная служба безопасности рассекретила новые документы, проливающие свет на ранее неизвестные страницы войны. Среди множества файлов, опубликованных ФСБ, есть те, которые просто невозможно не заметить. В первые дни освобождения Крыма контрразведчики Смерша узнали о нечеловеческих экспериментах, которые фашистские врачи проводили в Симферополе над военнопленными. Молодым солдатам вырезали органы, испытывали на них действие препаратов. Многих свидетелей этих злодеяний впоследствии уничтожили.

«Извлекали почки у живых…»

В Крыму еще шли бои за освобождение Севастополя, а на стол маршала Василевского легла докладная записка управления контрразведки Смерш 4-го Украинского фронта. В результате оперативной работы в Симферополе, проведенной сразу после освобождения города, чекисты узнали, что в городской больнице во время оккупации двое нацистских врачей ставили над военнопленными и людьми в гражданском какие-то эксперименты. В это время никто еще не знал о нечеловеческих зверствах доктора Менгеле в концлагере Освенцим, об опытах Зигмунда Рашера в Дахау и Аушвице. О медицинских бараках в других лагерях смерти. Все это будет потом.

А сейчас в провинциальном и далеком от фронта Симферополе даже прошедшие все круги войны контрразведчики были поражены тем, что врачи, спасавшие тысячи жизней в госпиталях и окопах, могут быть холоднокровными и жестокими убийцами. Информация о врачах-изуверах легла на стол начальнику Генштаба маршалу Василевскому 30 апреля 1944 года вместе с оперативными донесениями о подготовке штурма Севастополя.

Первые показания о засекреченных опытах дал бывший служащий прозектуры Иван Галкин. В этой больнице он проработал санитаром больше 20 лет и остался служить при немцах. Галкин показал, что первые трупы, явно не имеющие отношения к смерти на больничной койке, появились в морге в январе 1942 года. Это были два юноши в возрасте примерно 17 лет, одетые в гражданскую одежду.

Из информации контрразведки Смерш:

"При осмотре трупов свидетели не нашли никаких повреждений, кроме косых разрезов от мечевидного отростка до подвздошной кости, т. е. в области, откуда легче всего вырезать почки. Разрезы были грубо и наспех зашиты. Там же стояли две банки с почками под необычными номерами".

Убийцы с европейскими дипломами

Галкин и другие свидетели показали, что экспериментами в больнице занимались доцент Берлинского мединститута, главный врач прозектуры и военного госпиталя Германского воздушного флота Готфрид Кюнтер и его помощник Оскар Шульц. Спустя два дня после первых таинственных трупов в прозекторской появились новые прооперированные покойники, теперь уже в одежде красноармейцев.

Из информации контрразведки Смерш:

"На протяжении последующих месяцев свидетели неоднократно замечали зарытые в специальные ямы трупы после ночной работы. Были случаи, когда застигали не убранные не одетые трупы, при этом кроме разрезов для удаления почек имелись разрезы на шее - по ходу сонной артерии. Участок с сосудами и мышцами на шеях отсутствовал. В таких случаях свидетели видели кроме банок с почками банки с кусочками сосудов с мышцами шеи и недогоревшие остатки одежды в печи (по-видимому, одежду сжигали)".

Персонал из местных к этой ночной работе не допускали. С берлинскими врачами трудились только немецкие санитары и медсестры. Но местные стали подозревать что-то нечистое. По утрам в морге находили флаконы от хлороформа и эфира, респираторы, которые не нужны для работы со свежими трупами, но необходимы для анестезии. А однажды утром Галкин застал немецкого санитара Франца со следами ссадин на лице. Тот рассказал, что ночью на морг напал партизан и у него с ним была рукопашная схватка. Из чего Галкин понял, что человек, которого немцы тащили для "экспериментов", оказал сопротивление.

В мае 1942 года в подвале больницы уже содержали целую группу военнопленных в количестве восьми человек, над которыми ставили опыты. Русских в эту часть здания не допускали, и они видели лишь как туда заходили Кюнтер и Шульц, а санитары выносили обескровленные трупы. Даже когда их заносили в прозекторскую, весь местный персонал немедленно изолировали.

Закапывали во дворе больницы

И все же утаить эти "опыты" над людьми было невозможно. Однажды сын служителя больницы Игорь Старун нашел под окнами подвала выброшенную оттуда записку. Ее автор рассказывал, что над закрытыми в подвале людьми ставят бесчеловечные эксперименты, и если их не спасут, то все они будут убиты. Юноша поделился этой информацией с отцом, а тот рассказал еще кому-то. О записке стало известно немцам, отца и сына схватили и расстреляли.

Две другие свидетельницы - лаборантки той же прозектуры Татьяна Трухина и Нина Осипова - дали показания, что некая служащая по имени Ефросинья (фамилия в деле не сохранилась) рассказала им, что видела группу заключенных в подвале и была на квартире у Кюнтера. То, что она там увидела, убедило ее в том, что этот врач ставит опыты над людьми.

Из информации контрразведки Смерш:

"Трухина показала, что она лично видела, как Кюнтер и другие врачи анатомировали живого нашего военнопленного. Другие свидетели показали, что немецкие врачи-хирурги держали группу военнопленных в количестве 35 человек, у которых без их согласия брали кровь до 800 кубических сантиметров одномоментно для своих раненых солдат и офицеров. Над этими же военными проводили опыты по действию тропакокаина как анестезирующего вещества. Тропакокаин вводили в каналы позвоночного столба путем укола в позвонок. После уколов наступала длительная атрофия конечностей, примерно до 20 суток".

Служащую больницы Ефросинью, заподозрившую фашистов в экспериментах над людьми, позже обвинили в шпионаже и расстреляли. После освобождения Симферополя на территории больницы была вскрыта коллективная могила с телами 15-16 мужчин в возрасте от 15 до 30 лет. Вскрытие могилы проводил главный судмедэксперт 4-го Украинского фронта Исаак Шустер.

Тем временем

В 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, в День памяти и скорби 22 июня 2021 года УФСБ России по Республике Крым передало в Государственный архив РК более 60 копий уникальных документов, в которых зафиксированы многочисленные доказательства кровавых преступлений немецко-фашистских захватчиков на полуострове. Новые материалы подтверждают факты нечеловеческих условий содержания узников и жестокие убийства на территории концлагеря "Красный", рассказывают о зверских медицинских экспериментах и опытах оккупантов в крымских больницах, раскрывают новые обстоятельства преступлений против мирных жителей, в том числе детей, в Крыму, а также в Запорожской и Николаевской областях Украинской ССР.

Справка "РГ"

В концлагере Освенцим доктор Йозеф Менгеле проводил опыты над парами детей-близнецов с целью обнаружить схожесть и различия в их генетике. Детям делали инъекции в глаза, пытаясь изменить их цвет, проводили попарные вскрытия, предварительно заражая одного из близнецов инфекционными болезнями. Из подопытной группы в 1500 человек в живых осталось только 300.

В лагерях Дахау и Аушвиц доктор Зигмунд Рашер изучал на заключенных выживаемость в условиях гипотермии. Там же в Дахау Курт Плётнер испытывал на заключенных вакцину против малярии. Из 1000 подопытных умерла половина. Это лишь малая часть зверских "опытов" нацистских врачей-убийц.