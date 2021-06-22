Новости

В Петербурге на "Алые паруса" транспорт будет работать всю ночь 20:27
В столичные кафе будут пускать только по московским ПЦР-тестам 20:24
Президент Кубы отметил решающий вклад СССР в победу над нацизмом 20:12
Девять вузов вошли в консорциум "Развитие личностного потенциала в образовании" 19:59
В Петербурге четыре станции метро закрыли из-за пробоя кабеля 19:50
Понтонные подразделения инженерных войск прошли по рекам более 5 тысяч км 19:49
В Москве детей будут пускать в кафе по ПЦР-тестам 19:36
В Москве задержаны мошенники, продававшие поддельные сертификаты о вакцинации 19:31
Британия построит две военные базы на Украине 19:31
Суд прекратил дело о взыскании с Киркорова долга латвийскому банку 19:22
"Динамо" объявило о переходе полузащитника "Милана" Лаксальта 18:59
Москалькова призвала внедрить допросы потерпевших и свидетелей по видео 18:31
Девять лет проведёт в колонии сотрудница "Алросы" за кражу алмазов 18:20
Названы единственные противопоказания для вакцинации от коронавируса 18:13
Валерий Газзаев: Подготовка футболистов в России должна быть системной 18:07
УАЗ показал новую "Буханку", которую никогда не выпустит 17:58
В больницах Москвы ввели ограничения из-за роста заражений COVID-19 17:56
Роман Головченко: Санкции в отношении Беларуси не останутся без ответа 17:52
Погашена почтовая марка с памятником "Погибшим при защите Отечества" 17:50
Глава комитета ГД поддержал новые меры против COVID-19 в Москве 17:46
В Минздраве оценили эффективность российских вакцин от COVID-19 17:46
Патриарх Кирилл: В современной армии растет уровень образования 17:39
Член комитета по этике РФС предложил уменьшить зарплату футболистам 17:33
Власти Москвы озвучили схему с QR-кодами для кафе 17:31
Меркель повторно вакцинировалась от COVID-19 17:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
22.06.2021 20:19
Рубрика: Общество

Воду искать, как нефть

Маловодье в Азово-Черноморском бассейне ударило по многим отраслям
Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Экономика Юга России № 135(8486)
Период маловодья в Азово-Донском бассейне может продлиться не 30 лет, как ранее прогнозировали ученые, а вдвое дольше. Это окажет крайне негативное влияние на рыбоводство, сельское хозяйство и другие отрасли экономики.

Как рассказал на международной научной конференции по изучению климата в Ростове-на-Дону руководитель Южного научного центра, академик РАН Геннадий Матишов, больше всего пострадает аграрный сектор. Например, из-за нехватки воды в Ростовской области в прошлом году урожай подсолнечника уже сократился по сравнению с предыдущим годом на четверть, а в Краснодарском крае - на треть.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Минэкономразвития направило 3,3 млрд рублей на водоснабжение Крыма

- Всем отраслям сельскохозяйственного производства далеко не первый год приходится соизмерять потребность в воде с имеющимися водными ресурсами, что приводит к потере доходов селян, - сказал ученый.

Эксперты прогнозируют вырождение рыбных запасов. Например, в Дону уже практически нет осетровых, и чтобы не допустить их полного исчезновения, в реку ежегодно выпускают выведенных в искусственных условиях мальков.

- Исчезают осетровые, азово-черноморская тарань и другие ценные породы рыбы. По причине маловодья азовская тарань уже более шести лет не заходит на нерест в крупную степную реку Ею, - констатирует Матишов.

Не первый год возникают проблемы в судоходстве: из-за малой глубины морским судам проблематично регулярно проходить в сторону Черного моря в фарватере Азово-Донского канала. Снижение уровня воды фиксируется на юге повсеместно. Так, в Цимлянском водохранилище береговая линия за последние примерно лет двадцать отошла на 100 - 300 метров к центру водоема, а сток, поступающий из него в Дон, упал в 20 раз.

До критической отметки обмелело Краснодарское водохранилище. Многие малые реки Приазовья в жару полностью прекращают сток. Специалисты сравнивают серьезность проблемы маловодья Дона с кризисом Аральского моря и Байкала. В перспективе ситуация может стать критической для огромного региона, а ведь на юге России живут 26 миллионов человек.

На конференции обсуждалось, как можно справиться с проблемой. На реабилитацию Донского бассейна, как и Байкала, потребуются миллиарды рублей.

- Финансирование программы возрождения Дона можно сопоставить со строительством Крымского моста и дорог в Крыму, - считают в Южном научном центре РАН.

Необходимо найти водяные пласты, как в свое время искали и нашли нефть.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

22 июня - День памяти и скорби
22 июня - День памяти и скорби
Меркель выразила Путину чувства сопереживания в День памяти и скорби
Власти Москвы озвучили схему с QR-кодами для кафе
Косачев: Статья президента РФ - своевременный сигнал в адрес европейцев
В Индии выявлено более 20 случаев нового штамма коронавируса
На очные лекции в московские вузы попадут только вакцинированные
Переболевшим COVID-19 прививку нужно делать через полгода