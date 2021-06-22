Период маловодья в Азово-Донском бассейне может продлиться не 30 лет, как ранее прогнозировали ученые, а вдвое дольше. Это окажет крайне негативное влияние на рыбоводство, сельское хозяйство и другие отрасли экономики.

Как рассказал на международной научной конференции по изучению климата в Ростове-на-Дону руководитель Южного научного центра, академик РАН Геннадий Матишов, больше всего пострадает аграрный сектор. Например, из-за нехватки воды в Ростовской области в прошлом году урожай подсолнечника уже сократился по сравнению с предыдущим годом на четверть, а в Краснодарском крае - на треть.

- Всем отраслям сельскохозяйственного производства далеко не первый год приходится соизмерять потребность в воде с имеющимися водными ресурсами, что приводит к потере доходов селян, - сказал ученый.

Эксперты прогнозируют вырождение рыбных запасов. Например, в Дону уже практически нет осетровых, и чтобы не допустить их полного исчезновения, в реку ежегодно выпускают выведенных в искусственных условиях мальков.

- Исчезают осетровые, азово-черноморская тарань и другие ценные породы рыбы. По причине маловодья азовская тарань уже более шести лет не заходит на нерест в крупную степную реку Ею, - констатирует Матишов.

Не первый год возникают проблемы в судоходстве: из-за малой глубины морским судам проблематично регулярно проходить в сторону Черного моря в фарватере Азово-Донского канала. Снижение уровня воды фиксируется на юге повсеместно. Так, в Цимлянском водохранилище береговая линия за последние примерно лет двадцать отошла на 100 - 300 метров к центру водоема, а сток, поступающий из него в Дон, упал в 20 раз.

До критической отметки обмелело Краснодарское водохранилище. Многие малые реки Приазовья в жару полностью прекращают сток. Специалисты сравнивают серьезность проблемы маловодья Дона с кризисом Аральского моря и Байкала. В перспективе ситуация может стать критической для огромного региона, а ведь на юге России живут 26 миллионов человек.

На конференции обсуждалось, как можно справиться с проблемой. На реабилитацию Донского бассейна, как и Байкала, потребуются миллиарды рублей.

- Финансирование программы возрождения Дона можно сопоставить со строительством Крымского моста и дорог в Крыму, - считают в Южном научном центре РАН.

Необходимо найти водяные пласты, как в свое время искали и нашли нефть.