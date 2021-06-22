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22.06.2021 21:00
Рубрика: Экономика

Розы из шоколада и пряности для сада

Текст: Юлия Крымова, Анна Шепелева
Российская газета - Федеральный выпуск № 137(8488)
Однажды Максим Темерев хотел подарить девушке розы из шоколада, но в Севастополе ничего подобного не оказалось. Так родилась идея для бизнеса.
В Самаре один из самых крупных цветочных питомников в стране. Здесь для садов выращивают очень модные сегодня медоносы и злаки. Фото: ООО "Цветолюбово" В Самаре один из самых крупных цветочных питомников в стране. Здесь для садов выращивают очень модные сегодня медоносы и злаки. Фото: ООО "Цветолюбово"
В Самаре один из самых крупных цветочных питомников в стране. Здесь для садов выращивают очень модные сегодня медоносы и злаки. Фото: ООО "Цветолюбово"

А в конце 2020 года Максим стал победителем конкурса "Легкий старт", который проводят в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". 300 тысяч рублей помогли ремесленному бизнесу вырасти, расширить линейку продукции, увеличить штат до четырех человек.

Фото: Сергей Куксин
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"Мы делаем розы, а наши конкуренты в других регионах производили ромашки, тюльпаны, пионы и другие цветы,- говорит Максим. - На средства гранта мы закупили силиконовые формы для цветов, оборудование для работы с большими объемами шоколада".

В месяц на создание цветов уходит 10-15 килограммов шоколада, а в пиковый сезон, перед 8 Марта, - около 80 килограммов. Шоколад закупают у российского поставщика, который завозит его из Бельгии. Основные продажи съедобных букетов идут через соцсети. Запустили новый товар - шоколадные пельмени с цельными орехами, которые можно дарить мужчинам. Заказы приходят даже из США и стран Европы.

Самарское малое предприятие "Цветолюбово" занимается живыми цветами. Ему принадлежит питомник "Мир растений" в селе Подстепки под Тольятти. В прошлом году в разгар пандемии предприятие получило два льготных кредита. И благодаря нацпроекту смогло без потерь пережить локдаун, а также основательно подготовиться к новому сезону.

Питомник расположился на пяти гектарах, здесь выращивают саженцы и цветы для открытого грунта. Это один из самых крупных питомников в стране, специализирующийся на многолетниках. Работа в основном сезонная. И когда из-за пандемии спрос резко просел, предприниматели оказались в непростой ситуации. Растения без ухода оставлять нельзя, люди продолжали работать. А доходы существенно упали.

"Мы воспользовались госкредитом на зарплату, благодаря чему удалось сохранить всех сотрудников. Выполнили все условия, и кредит нам уже списали. Это была очень существенная помощь", - рассказала "РГ" директор питомника Антонина Орлова.

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Еще на предприятии взяли небольшой кредит в Гарантийном фонде Самарской области под 4 процента годовых. Деньги пустили на закупку торфа, семян, горшков. Этой весной взяли к постоянным сорока сотрудникам еще около тридцати сезонных, в том числе на посадку и прополку.

"Сейчас в моде пряные растения, медоносы и злаки, их покупают для посадки в малоуходных садах - как для городского озеленения, так и для частных садов. Поэтому и у нас работы много, выдумывать ее не приходится, спрос есть, как и планы по расширению", - пояснила Антонина Орлова.

В регионах Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Средняя Волга ЮФО Севастополь ПФО Самарская область Самара Господдержка малого бизнеса Национальные проекты 2019-2024

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