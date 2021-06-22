Фермеры столкнулись с колоссальными трудностями централизованного завоза трудовых мигрантов по новым правилам, введенным в связи с пандемией. Не справившись с оформлением документов через ведомства иностранных государств, сельхозпроизводители начали договариваться с каждым работником напрямую, рискуя и организационно, и финансово. Вместо 22,8 тысячи иностранцев, которые должны были бы работать этим летом на полях Астраханской и Волгоградской областей, прибыли пока только девять тысяч.

- Столько согласований придумали, некогда работать! - возмущается астраханский фермер Григорий Камбур.

По распоряжению правительства России N 635 граждане Узбекистана (именно оттуда к нам в основном едут трудовые мигранты) вправе пересечь границу, но только через воздушные ворота, а это дорого. Билет до Москвы стоит 42 тысячи рублей, плюс расходы, чтобы добраться до региона. При этом договор с фермером, который уже оплатил иностранцу и дорогу, и расходы на документы, держится на честном слове. По сути, мигрант может остаться в столице клеить обои, а не ехать собирать картошку в Астрахань.

Как объяснили в минсельхозе Астраханской области, отправить работников поездом можно, но только по соглашению с иностранным государством, выполнив все пункты новых правил: фермер должен заключить с представителями иностранного государства соглашение, представив фотографии рабочего места и жилья, гарантийные обязательства обеспечить работников трехразовым питанием, транспортировкой на родину сразу по окончании работ и другое. При этом рабочую силу могут привлекать только крупные компании с численностью сотрудников более 100 человек и годовым доходом свыше 800 миллионов рублей.

Но даже те, кому удалось выполнить эти условия, не смогли пройти согласование. По словам астраханского фермера Елены Денисовой, которая еще в январе подавала заявку на привлечение мигрантов, прикрепив к ней готовый список работников, переговоры ни к чему не привели.

- В мае мне перезвонили из Узбекистана, сказали, что проезд - только на самолете, и вместе с услугами по оформлению дорога для каждого мигранта мне обойдется в 500 долларов. А ведь раньше они за восемь тысяч рублей прибывали на поезде, - рассказала предпринимательница. - Я узнала, что железнодорожный состав из Ташкента отправляется, а почему моих работников нельзя привезти на нем? Задала эти вопросы представителю страны, ждала-ждала ответа, а у нас картошка ранняя пошла, скоро - томаты, капуста, катастрофически не хватает рук.

Из-за неясностей с оформлением мигрантов фермерша была вынуждена на 20 процентов сократить посадки, так же сделали и ее соседи. Теперь переживают, что не смогут полностью собрать урожай.

Как следствие, цены на продукцию осенью могут еще больше вырасти, утверждают аграрии. Уже в мае, по данным Астраханьстата, морковь подорожала на 12,6 процента, картофель и капуста - на 15, лук - на 16,6.

Меж тем в минсельхозе Астраханской области смотрят на ситуацию не так мрачно.

- Если в начале года у работодателей вообще не было возможностей ввозить мигрантов, то теперь они начали появляться, - сообщили в ведомстве, отметив, что основные сложности с оформлением возникли из-за того, что правила заработали в самый разгар сельхозработ. Если бы их утвердили раньше, то фермерам хватило бы времени разобраться.

В Волгоградской области нехватку иностранных работников стараются активно заместить местными кадрами. С начала 2021 года центры занятости населения трудоустроили на сельхозпредприятия 1797 безработных. Кроме того, организовано взаимодействие с Волгоградским государственным аграрным университетом, колледжами и техникумами. Ожидается, что на уборку урожая отправят и студенческие отряды.

Прямая речь

Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ:

- Сейчас мы пытаемся упростить процедуру въезда. Мы действительно не хотим, чтобы в страну пришла новая волна коронавируса, но в то же время постараемся найти баланс интересов. Поэтому мы с коллегами договорились, что упростим согласование миграции рабочей силы, уже вышло изменение в регламент. Сейчас мигранты могут прибыть только на самолетах, но мы рассмотрели возможность, чтобы они приехали железнодорожным путем, это также станет дополнительным плюсом.