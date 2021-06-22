Житель небольшого калмыцкого городка Лагань Сергей Гавиров сумел наладить выпуск пользующейся спросом продукции из песка и отходов пластика, которые стали основой для полимерно-песчаной плитки. Проблем с сырьем нет: того и другого в Лагани более чем достаточно. А сама идея для перспективного бизнеса возникла случайно.

- Однажды ко мне в гости приехал друг из Краснодара. Когда я показывал ему город, он задал мне странный вопрос: мол, почему у вас под ногами валяется столько денег. Поднимает пустую пластиковую бутылку и улыбается: вот они, деньги. Я заинтересовался, начал изучать в интернете информацию о переработке пластика, и в конце концов решил попробовать себя в этом бизнесе, - рассказывает Сергей.

Первое оборудование - пресс усиленной конструкции для утрамбовки пластика - он заказал у знакомых умельцев, серьезно сэкономив на технике. Если покупка нового заводского пресса обошлась бы в 600-700 тысяч рублей, то за самодельный начинающий предприниматель заплатил всего 250 тысяч. При этом качество кустарно изготовленного оборудования, по его словам, ничуть не уступало заводскому. А когда порвался шланг высокого давления, подходящая замена быстро нашлась в обычном автомагазине. В случае с заводским прессом ремонт потребовал бы гораздо больше времени и расходов.

Потом лаганчанин приобрел шредер-измельчитель для пластика и сушилку. А затем установил линию по производству полимерно-песчаной плитки, которая за день выпускает около 600 единиц продукции.

- Песка для производства у нас хватает, - смеется Сергей. - Вокруг полупустыня, берег Каспия. Пластика тоже скопилось много. Раньше, до начала мусорной реформы, его просто выбрасывали на мусорку. Мы поначалу брали пластик со старых свалок. Кроме того, я приучил свою семью и всех родственников использовать отдельную емкость или ведро для сбора использованного пластика и периодически забираю у них собранные таким образом запасы. Также мы принимаем пластик у населения по пять рублей за килограмм. Люди охотно несут использованные пластиковые бутылки и упаковку. В день сдают на три - пять тысяч рублей. Раньше лаганцы собирали металлолом, а теперь вот перешли на пластик. В результате и город, и весь район становятся чище.

При производстве полимерно-песчаной плитки используется 70 процентов просеянного и просушенного песка, 30 процентов пластика и немного краски. Полученная масса нагревается, плавится и идет под пресс-форму.

Наиболее подходящий состав для своей продукции Сергей подбирал долго и тщательно. Пришлось поэкспериментировать с различными пропорциями и ингредиентами. Зато теперь жители республики охотно покупают лаганскую плитку для обустройства дворов и дорожек. Продукция продвигается через страничку Сергея в "Инстраграме" и при помощи сарафанного радио, но предпринимателю уже пришлось завести второй телефон, настолько часто звонят потенциальные покупатели.

Сергей рассказывает, что каждый вид пластика при нагревании и смешивании с песчаной основой ведет себя по-разному. Самая качественная плитка получается из полистирола и полипропилена. Подходящую краску тоже удалось подобрать не сразу. Как оказалось, краска, используемая для обычной бетонной плитки, для песчано-пластиковой не годится: в одной партии получаются разные оттенки. Зато идеально подошла краска с добавлением диоксида натрия и диоксида железа.

- Основное преимущество песчано-пластиковой плитки заключается в том, что в партии практически нет боя. Года три назад я укладывал во дворе дома бетонную плитку. Побилось штук десять. Сейчас я вымостил площадку у своего магазина продукцией из песка и пластика. Ни одна плитка не сломалась. Еще я провожу разные эксперименты. Например, положил несколько плиток на крышу дома и в морозильный ларь. Оставил на неделю, потом тщательно изучил. Так вот в нашу калмыцкую жару плитка никак не изменилась. Не расплавилась, не деформировалась. На морозе тоже практически нет деформации. На такую плитку не воздействует соль подземных вод, а эта проблема характерна для Калмыкии. Я даже пытался поджечь ее, но плитка, в составе которой 70 процентов песка, не горит. Обязательной сертификации на такую продукцию не требуется, но я все-таки решил пройти добровольную сертификацию. Самому очень интересно, да и для бизнеса полезно будет, - рассказывает Сергей.

Кстати, сейчас на его небольшом производстве уже работают три человека. В ближайшее время Сергей планирует запустить еще одну линию с другой пресс-формой и наладить работу в две смены. Так что скоро у лаганского предпринимателя появятся еще с десяток рабочих мест. В планах - выпускать уличную мебель из пластика.