На Дону перезахоронили погибших в 1943 году красноармейцев

В День памяти и скорби в Ростовской области состоялась церемония перезахоронения останков красноармейцев, павших в 1943 году при освобождении региона от немецкой оккупации. 55 бойцов и командиров Красной армии были обнаружены поисковыми отрядами. Большинство из них остались неизвестными солдатами.

Однако некоторые имена павших удалось установить с помощью реставрации солдатских медальонов и архивных документов.

"Останки двух солдат, обнаруженных на территории Украины, - красноармейцев Хряпченко Михаила Арсентьевича и Свинарева Луки Никитовича захоронены на их малой родине в Чертковском и Белокалитвинском районах", - сообщил "РГ" начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

В братской могиле на хуторе Каменная Балка Орловского района похоронили красноармейца из Киргизии Ибрагима Сраилова, павшего при освобождении Ростовской области зимой 1943 года. На похороны из Джалал-Абадской области Киргизии приехал внучатый племянник красноармейца Моххамад Ченалыев. Мужчина проделал путь в 3754 километра, чтобы проводить родственника в последний путь и вручить представителю поискового отряда "Южный рубеж" Анатолию Михееву почетный знак общественного признания - национальный головной убор Ак Калпак.

Торжественная траурная церемония также состоялась на хуторе Морозов Волгодонского района, где последние воинские почести отдали 16 советским солдатам.