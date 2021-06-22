Новости

В Петербурге на "Алые паруса" транспорт будет работать всю ночь 20:27
В столичные кафе будут пускать только по московским ПЦР-тестам 20:24
Президент Кубы отметил решающий вклад СССР в победу над нацизмом 20:12
Девять вузов вошли в консорциум "Развитие личностного потенциала в образовании" 19:59
В Петербурге четыре станции метро закрыли из-за пробоя кабеля 19:50
Понтонные подразделения инженерных войск прошли по рекам более 5 тысяч км 19:49
В Москве детей будут пускать в кафе по ПЦР-тестам 19:36
В Москве задержаны мошенники, продававшие поддельные сертификаты о вакцинации 19:31
Британия построит две военные базы на Украине 19:31
Суд прекратил дело о взыскании с Киркорова долга латвийскому банку 19:22
"Динамо" объявило о переходе полузащитника "Милана" Лаксальта 18:59
Москалькова призвала внедрить допросы потерпевших и свидетелей по видео 18:31
Девять лет проведёт в колонии сотрудница "Алросы" за кражу алмазов 18:20
Названы единственные противопоказания для вакцинации от коронавируса 18:13
Валерий Газзаев: Подготовка футболистов в России должна быть системной 18:07
УАЗ показал новую "Буханку", которую никогда не выпустит 17:58
В больницах Москвы ввели ограничения из-за роста заражений COVID-19 17:56
Роман Головченко: Санкции в отношении Беларуси не останутся без ответа 17:52
Погашена почтовая марка с памятником "Погибшим при защите Отечества" 17:50
Глава комитета ГД поддержал новые меры против COVID-19 в Москве 17:46
В Минздраве оценили эффективность российских вакцин от COVID-19 17:46
Патриарх Кирилл: В современной армии растет уровень образования 17:39
Член комитета по этике РФС предложил уменьшить зарплату футболистам 17:33
Власти Москвы озвучили схему с QR-кодами для кафе 17:31
Меркель повторно вакцинировалась от COVID-19 17:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
22.06.2021 19:13
Рубрика: Общество

Космодром-на-Дону

В Ростовской области планируют построить пусковой комплекс для сверхлегких ракет и развивать космические технологии
Текст: Елена Гриценко (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Экономика Юга России № 135(8486)
Космодром, точнее, пусковой комплекс для запуска сверхлегких ракет, способных выходить на суборбитальные высоты, может появиться в Ростовской области. Как сообщил журналистам советник губернатора региона Антон Алексеев, такие перспективы сегодня обсуждаются с частной компанией "Успешные ракеты" (Success Rockets), соглашение о сотрудничестве с которой было подписано в июне на Петербургском международном экономическом форуме.

Впрочем, пока что речь идет не собственно о космодроме, а об испытаниях сверхлегких ракет.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Ракеты "Циркон" и С-500 начнут серийно поставляться в войска

- Они создают ракеты, которые будут способны выходить на суборбитальные высоты, 30 - 100 километров. В дальнейшем, надеемся, и выше. Мы прорабатываем возможность летно-космических испытаний таких ракет. Для того чтобы это стало возможным, нужно создать пусковой комплекс с помощью частного партнерства. Это уникальная задача, которая на данный момент в России еще не решена, - сказал Антон Алексеев.

Советник губернатора при этом отметил, что для запуска таких ракет не требуется космодром типа Байконура и Восточного, пусковой комплекс, если и появится в регионе, будет гораздо меньше и безопаснее с экологической точки зрения.

Если пусковой комплекс - дело более отдаленной перспективы, то первый космический спутник из Ростовской области может быть запущен уже в ноябре этого года. Его планируют вывести на орбиту при помощи ракеты, которая стартует с космодрома Восточный, и место для спутника уже зарезервировано. Проект реализуется в рамках федеральной программы Фонда содействия инновациям "Дежурный по планете". По словам Антона Алексеева, сейчас идет тестирование комплектующих и первичная сборка спутника. В основе аппарата - спутниковая платформа, выполненная ООО "Спутникс", резидентом "Сколково", его наполнением занимается созданный в этом году в Ростовской области центр космических технологий "Арктурус" совместно с региональным фондом инновационного развития образования ФИРОН.

Как рассказал директор центра "Арктурус" Константин Гуфан, в дальнейших планах - создание собственной спутниковой платформы, технологического решения, которое региональные вузы, НИИ, ИТ-команды смогут использовать для создания и выведения на орбиту Земли собственных космических спутников с различным функционалом.

Фото: ФПИ
Атому найдут работу на орбите

- К сожалению, сложившаяся практика сегодня такова, что космическая отрасль в России варится сама в себе: она состоит из одних и тех же коллективов, новые лица там практически не появляются. Зачастую это приводит к тому, что и технологии обновляются не так часто, как хотелось бы, - сказал Константин Гуфан. - Многие страны, которые также столкнулись с подобной проблемой, решили ее, привлекая в отрасль больше молодежи и частных компаний. И мы намерены изменить эту ситуацию в России, чтобы и у нас можно было делать амбициозные проекты, чтобы все большее количество команд могло работать в сфере космических технологий, развивать ее.

Уже осенью в Ростовской области стартуют сразу два образовательных проекта для тех, кто проявляет интерес к космическим разработкам и цифровым технологиям. С 1 сентября планируется начать "Космический всеобуч". Идея проекта для популяризации космических технологий ранее была заявлена на федеральном уровне при поддержке АНО "Россия - страна возможностей".

- Это проект для всех субъектов РФ. Он будет похож на такие важные для страны инициативы, как "Диктант Победы" или "Цифровой диктант". Мы надеемся, что он позволит вовлечь в тематику космических технологий не только школьников и студентов, но и взрослых: всем участникам мы постараемся предоставлять интересный контент, а также новые образовательные возможности, - рассказал Антон Алексеев.

Сейчас организаторы проекта уже подготовили более 200 вопросов разного уровня сложности. Участники всеобуча пройдут тестирование, по результатам которого будет выставлена оценка. Показавшие лучшие результаты смогут пройти дальнейшее обучение по специальной программе.

Еще одну образовательную инициативу центр "Арктурус" реализует совместно с региональным фондом инновационного развития образования ФИРОН, речь идет об образовательной программе Chief Space Officer (CSO) "Руководитель по космическим технологиям".

Фото: roscosmos.ru
55 лет назад с космодрома Плесецк был выполнен первый пуск ракеты "Восток-2"

- Мы хотим первыми в России запустить такой курс дополнительного профессионального образования с выдачей удостоверения о повышении квалификации установленного образца, дать всем желающим возможность погрузиться в тему самых современных технологий. Этот курс предназначен для руководителей и сотрудников инновационных и технологических компаний, стартапов, преподавателей - всех, кому интересна космическая отрасль и кто желает использовать решения из этой отрасли в своей деятельности, - рассказала директор АНО "ФИРОН" Инна Шенгоф.

По ее словам, организаторы курса вместе с привлеченными экспертами космической отрасли намерены рассказать интересно о сложном. Курс состоит из нескольких блоков и будет доступен даже тем, кто до сих пор был далек от космической тематики.

- Первый поток мы запускаем 1 сентября, он точно будет бесплатным. Обучение займет восемь недель, полностью в формате онлайн. Регистрация на него уже открыта, - добавила Инна Шенгоф.

В регионах Общество Космос Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

22 июня - День памяти и скорби
22 июня - День памяти и скорби
Меркель выразила Путину чувства сопереживания в День памяти и скорби
Власти Москвы озвучили схему с QR-кодами для кафе
Косачев: Статья президента РФ - своевременный сигнал в адрес европейцев
В Индии выявлено более 20 случаев нового штамма коронавируса
На очные лекции в московские вузы попадут только вакцинированные
Переболевшим COVID-19 прививку нужно делать через полгода