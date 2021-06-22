Впрочем, пока что речь идет не собственно о космодроме, а об испытаниях сверхлегких ракет.

- Они создают ракеты, которые будут способны выходить на суборбитальные высоты, 30 - 100 километров. В дальнейшем, надеемся, и выше. Мы прорабатываем возможность летно-космических испытаний таких ракет. Для того чтобы это стало возможным, нужно создать пусковой комплекс с помощью частного партнерства. Это уникальная задача, которая на данный момент в России еще не решена, - сказал Антон Алексеев.

Советник губернатора при этом отметил, что для запуска таких ракет не требуется космодром типа Байконура и Восточного, пусковой комплекс, если и появится в регионе, будет гораздо меньше и безопаснее с экологической точки зрения.

Если пусковой комплекс - дело более отдаленной перспективы, то первый космический спутник из Ростовской области может быть запущен уже в ноябре этого года. Его планируют вывести на орбиту при помощи ракеты, которая стартует с космодрома Восточный, и место для спутника уже зарезервировано. Проект реализуется в рамках федеральной программы Фонда содействия инновациям "Дежурный по планете". По словам Антона Алексеева, сейчас идет тестирование комплектующих и первичная сборка спутника. В основе аппарата - спутниковая платформа, выполненная ООО "Спутникс", резидентом "Сколково", его наполнением занимается созданный в этом году в Ростовской области центр космических технологий "Арктурус" совместно с региональным фондом инновационного развития образования ФИРОН.

Как рассказал директор центра "Арктурус" Константин Гуфан, в дальнейших планах - создание собственной спутниковой платформы, технологического решения, которое региональные вузы, НИИ, ИТ-команды смогут использовать для создания и выведения на орбиту Земли собственных космических спутников с различным функционалом.

- К сожалению, сложившаяся практика сегодня такова, что космическая отрасль в России варится сама в себе: она состоит из одних и тех же коллективов, новые лица там практически не появляются. Зачастую это приводит к тому, что и технологии обновляются не так часто, как хотелось бы, - сказал Константин Гуфан. - Многие страны, которые также столкнулись с подобной проблемой, решили ее, привлекая в отрасль больше молодежи и частных компаний. И мы намерены изменить эту ситуацию в России, чтобы и у нас можно было делать амбициозные проекты, чтобы все большее количество команд могло работать в сфере космических технологий, развивать ее.

Уже осенью в Ростовской области стартуют сразу два образовательных проекта для тех, кто проявляет интерес к космическим разработкам и цифровым технологиям. С 1 сентября планируется начать "Космический всеобуч". Идея проекта для популяризации космических технологий ранее была заявлена на федеральном уровне при поддержке АНО "Россия - страна возможностей".

- Это проект для всех субъектов РФ. Он будет похож на такие важные для страны инициативы, как "Диктант Победы" или "Цифровой диктант". Мы надеемся, что он позволит вовлечь в тематику космических технологий не только школьников и студентов, но и взрослых: всем участникам мы постараемся предоставлять интересный контент, а также новые образовательные возможности, - рассказал Антон Алексеев.

Сейчас организаторы проекта уже подготовили более 200 вопросов разного уровня сложности. Участники всеобуча пройдут тестирование, по результатам которого будет выставлена оценка. Показавшие лучшие результаты смогут пройти дальнейшее обучение по специальной программе.

Еще одну образовательную инициативу центр "Арктурус" реализует совместно с региональным фондом инновационного развития образования ФИРОН, речь идет об образовательной программе Chief Space Officer (CSO) "Руководитель по космическим технологиям".

- Мы хотим первыми в России запустить такой курс дополнительного профессионального образования с выдачей удостоверения о повышении квалификации установленного образца, дать всем желающим возможность погрузиться в тему самых современных технологий. Этот курс предназначен для руководителей и сотрудников инновационных и технологических компаний, стартапов, преподавателей - всех, кому интересна космическая отрасль и кто желает использовать решения из этой отрасли в своей деятельности, - рассказала директор АНО "ФИРОН" Инна Шенгоф.

По ее словам, организаторы курса вместе с привлеченными экспертами космической отрасли намерены рассказать интересно о сложном. Курс состоит из нескольких блоков и будет доступен даже тем, кто до сих пор был далек от космической тематики.

- Первый поток мы запускаем 1 сентября, он точно будет бесплатным. Обучение займет восемь недель, полностью в формате онлайн. Регистрация на него уже открыта, - добавила Инна Шенгоф.