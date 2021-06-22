На Кубани из-за пандемии закрылось около 20 радиокомпаний

В России рынок радиорекламы из-за пандемии в среднем упал на 30 процентов. В регионах, где работает много мелких радиостанций, ситуация оказалась еще сложнее. Так, на Кубани наблюдалось падение на 70-80 процентов. Об этом рассказала руководитель департамента информационной политики региона Галина Жукова во время прошедшей в Сочи ежегодной конференции Российской академии радио (РАР) "Локальное радио: инновации и перспективы".

- В Краснодарском крае индустрия радио достаточно развита. У нас работает более 160 радиостанций. Ежегодно аудитория региона возрастает минимум на 60 тысяч человек. И мы заинтересованы в том, чтобы это направление развивалось, помогало оперативно доносить информацию до населения, ежедневно поднимало настроение слушателям. К сожалению, в сложных условиях 2020 года мы потеряли примерно 20 компаний. Поэтому хочется, чтобы эта индустрия быстрее восстанавливалась и начали появляться новые игроки на рынке, востребованные современными слушателями, - сказала Галина Жукова.

Как рассказал "РГ" председатель правления, вице-президент РАР Александр Полесицкий, один из главных вызовов сегодня - развитие многочисленных интернет-сервисов, с которыми радио приходится конкурировать.

- С одной стороны, радио появляется в интернете, а с другой - возникают сервисы, которые напрямую конкурируют с радио "за уши слушателя": музыкальные, а также подкасты, которые становятся все моднее. Если радио слушают почти 90 процентов населения каждый месяц, то подкасты - 15-19 процентов, но этот тренд привлекает внимание. Радио должно найти свое место, - отметил Полесицкий.

По его словам, сегодня в России несколько тысяч радиостанций. По охвату аудитории радио пока уступает только телевидению. С повышением доступности интернета у радиоиндустрии появляется все больше проблем. Одна из них - борьба за рекламный рынок.

- Если интернет с помощью базы данных может предоставить рекламодателю конкретные сведения, профиль людей, прослушавших рекламу, радио такой возможности не имеет, потому что оно аналоговое, и каждый слушатель не может быть помечен специальной меткой, как в интернете. Мы продаем, условно говоря, килограммами, в то время как интернет может работать штучно, - пояснил Александр Полесицкий.

Другая проблема - это сочетание национальных и локальных вещателей. У первых аудитория больше, потому что у них больше средств и возможностей. По индустрии радио сильно ударила пандемия: аудитория слушателей резко упала, прежде всего, из-за сокращения количества автомобилистов: многие во время ковидных ограничений оставались дома.

Сейчас рынок постепенно восстанавливается. Однако, по мнению экспертов, аудитория традиционного радио в целом продолжит сокращаться. В определенный момент она стабилизируется на новом уровне за счет того, что у людей сформируются новые привычки и они начнут распределять свое время между музыкальными сервисами, подкастами и традиционным радио, у которого тем не менее останется свое место. Краснодарский край принимает Российскую академию радио с 2014 года. Кстати, сейчас в Сочи работает около 20 радиостанций.