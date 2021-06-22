О нападении фашистской Германии на СССР краснодарцы, как и все мирные граждане, узнали только в полдень 22 июня 1941 года из выступления Вячеслава Молотова по радио. Реакция людей была мгновенной. Уже 23 июня началась мобилизация на фронт: только за первый месяц в военкоматы Кубани поступило 17 тысяч заявлений от добровольцев, причем четыре тысячи - от женщин.

В Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике им. Е.Д. Фелицына сохранилась редкая подшивка за 1941 год номеров газеты "Большевик" - единственного тогда краевого органа печати. Правда, начинается она вторничным номером от первого июля - другие пропали во время оккупации. Ровно восемь дней прошло с того дня, когда немецкие бомбы (их образцы тоже выставлены в экспозиционном зале) упали на спящие мирные города. И на пожелтевших страницах то и дело встречаешь лозунговые заголовки: "Фашизм будет разбит!", "Что сулит Гитлер славянским народам", "Наша помощь фронту будет расти изо дня в день".

Эти дни, как известно, были трагическими для страны. Однако, листая газету, убеждаешься в совершенно другом настроении: полосы пестрят сообщениями о массовом вступлении рабочих заводов в ряды народного ополчения, о трудовых подвигах в тылу и... о моральной "слабости" противника, подкрепленными карикатурами, где фюрер сравнивается с Наполеоном, получившим по носу русским сапогом.

Да, конечно, истинная картина боевых действий утаивалась цензурой, поэтому ежедневные сводки Совинформбюро были полны оптимизма. Но спустя 80 лет оцениваешь этот воодушевляющий тон с другой стороны - надо было мобилизовать все ресурсы, чтобы выжить и победить. А тех, кто открыто поддавался тревоге, сажали в тюрьму. К примеру, так произошло с жителем станицы Старощербиновской Плашкаревым П.Т. Крохотная заметка рассказывает, что за распространение им 25 июня ложных слухов, внушавших волнение среди населения, его судил трибунал войск НКВД.

Центральная тема газетных публикаций - производственные рекорды и перестройка предприятий на военный лад, а еще самоотверженность стариков и женщин, заменивших ушедших на фронт мужчин.

Спустя 80 лет оцениваешь воодушевляющий тон газетных статей с другой стороны - надо было мобилизовать все ресурсы, чтобы выжить и победить

"...Вот работает группа косарей (в колхозе им. Литвинова Тбилисского района). Впереди идет плечистый старик с окладистой бородой, Ерофей Авдеевич Милованов, за ним - его брат, Николай Авдеевич. "Подтянись, меньшой", - подзадоривает старший брат младшего. Косари смеются, улыбается и "меньшой", которому уже ни много ни мало 59 лет. За братьями Миловановыми идет Иван Яковлевич Замыгин. Он тоже не первой молодости - ему 63 года. От него не отстает ни на шаг Иван Никитович Звягинцев, ровесник Замыгина. Восемь стариков идут один за другим. В первый день работы старики выполнили задание на 120 процентов..."

И еще один яркий случай: "...Бывшие домашние хозяйки появились и на каменоломнях, - пишет собственный корреспондент в Новороссийске А. Соколов. - Они заменяют мужчин на гонке вагонеток, выполняют работу тормозных. Их охотно обучают мастера, старые рабочие... До сих пор в качестве тормозных работали исключительно мужчины, женщине это дело не доверяли. Также избегали ставить женщину на гонку вагонеток... Одной из лучших гонщиц на каменоломнях считается жена красноармейца товарища Пасеная, которая всего лишь две недели назад была домохозяйкой". Но особо удивил рассказ председателя колхоза в Тахтамукайском районе Адыгеи об участии в уборке зерна почетных аульчан - 80 и 75 лет. Вот так работали советские патриоты!

"Сегодня в кинотеатрах"

И все же, несмотря на реальность войны, в это лето люди еще не оставляют надежды на ее скорое окончание. Пока жизнь течет своим чередом. Поэтому на страницах по-прежнему печатаются расписание киносеансов, театральные афиши, объявления ведущих институтов о наборе студентов на 1941/1942 учебный год, и даже адрес, где можно приобрести путевки на курорт Кавказа - Серноводск.

...И еще никто не знал, что произойдет дальше.