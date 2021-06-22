Новости

В Петербурге на "Алые паруса" транспорт будет работать всю ночь 20:27
В столичные кафе будут пускать только по московским ПЦР-тестам 20:24
Президент Кубы отметил решающий вклад СССР в победу над нацизмом 20:12
Девять вузов вошли в консорциум "Развитие личностного потенциала в образовании" 19:59
В Петербурге четыре станции метро закрыли из-за пробоя кабеля 19:50
Понтонные подразделения инженерных войск прошли по рекам более 5 тысяч км 19:49
В Москве детей будут пускать в кафе по ПЦР-тестам 19:36
В Москве задержаны мошенники, продававшие поддельные сертификаты о вакцинации 19:31
Британия построит две военные базы на Украине 19:31
Суд прекратил дело о взыскании с Киркорова долга латвийскому банку 19:22
"Динамо" объявило о переходе полузащитника "Милана" Лаксальта 18:59
Москалькова призвала внедрить допросы потерпевших и свидетелей по видео 18:31
Девять лет проведёт в колонии сотрудница "Алросы" за кражу алмазов 18:20
Названы единственные противопоказания для вакцинации от коронавируса 18:13
Валерий Газзаев: Подготовка футболистов в России должна быть системной 18:07
УАЗ показал новую "Буханку", которую никогда не выпустит 17:58
В больницах Москвы ввели ограничения из-за роста заражений COVID-19 17:56
Роман Головченко: Санкции в отношении Беларуси не останутся без ответа 17:52
Погашена почтовая марка с памятником "Погибшим при защите Отечества" 17:50
Глава комитета ГД поддержал новые меры против COVID-19 в Москве 17:46
В Минздраве оценили эффективность российских вакцин от COVID-19 17:46
Патриарх Кирилл: В современной армии растет уровень образования 17:39
Член комитета по этике РФС предложил уменьшить зарплату футболистам 17:33
Власти Москвы озвучили схему с QR-кодами для кафе 17:31
Меркель повторно вакцинировалась от COVID-19 17:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
22.06.2021 19:49
Рубрика: Власть

Понтонные подразделения инженерных войск прошли по рекам более 5 тысяч км

Текст: Александр Степанов

В Волгограде завершился уникальный переход понтонных подразделений инженерных войск, приуроченный к 80-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Как сообщили в министерстве обороны РФ, в торжественном мероприятии в Волгограде принял участие начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, а также руководство города и общественные организации.

Фото: Пресс-служба ЮВО
Военные построили понтонный мост для жителей Ростовской области

В военном ведомстве рассказали, что в переходе участвовали расчеты четырех инженерных бригад. Это - понтонно-мостовая бригада центрального подчинения, а также инженерно-саперные бригады Западного, Центрального и Южного военных округов. В минобороны отметили, что общая протяженность пути за месяц прохождения маршрута из трех различных районов России суммарно составила более 5000 км.

"Впервые в мировой практике военнослужащие инженерных подразделений применили паромы, предназначенные для оборудования переправ через водные преграды, в качестве средств передвижения по внутренним водным путям", - подчеркнули в минобороны. Этот уникальный переход подтвердил правильность заданных характеристик стоящих на вооружении новейших понтонных парков. Также в ходе тренировок были подтверждены возможности звеньев и буксирно-моторных катеров при перемещении на дальние расстояния в ходе движения по воде, в том числе в условиях экстремального ветрового волнения.

В регионах Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

Главное сегодня

22 июня - День памяти и скорби
22 июня - День памяти и скорби
Меркель выразила Путину чувства сопереживания в День памяти и скорби
Власти Москвы озвучили схему с QR-кодами для кафе
Косачев: Статья президента РФ - своевременный сигнал в адрес европейцев
В Индии выявлено более 20 случаев нового штамма коронавируса
Путин опубликовал статью о 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны
Кабмин выделит еще 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет