Цены на отдых на черноморских курортах страны нынешним летом довольно значительно выросли, и, тем не менее, всегда есть возможность отлично провести свой отпуск и при этом не переплатить за гостиничные услуги, и даже сэкономить. Для этого и существуют программы лояльности.

Гости приезжают не только позагорать на пляжах, но и посмотреть знаменитые крымские дворцы или махнуть на Ай-Петри. Фото: Отель Yalta Intourist Green Park

Они предполагают начисление за покупки бонусных баллов, которые при следующем обращении за товаром или услугой дают определенные материальные выгоды в виде скидок, подарков или каких-то дополнительных комплиментов.

Эта система набирает все большую популярность в Крыму, недаром турпоток на полуостров только растет, в том числе благодаря строительству моста. Гости приезжают не только позагорать на пляжах, но и посмотреть знаменитые дворцы - Ливадийский, Массандровский, Воронцовский - или махнуть на Ай-Петри. Есть такая система поощрения постояльцев и в крымских гостиницах, например, в сети отелей Marins Park Hotel и в отеле Yalta Intourist Green Park. Здесь туристам и бизнесменам предоставляют не только комфортные условия проживания, но и эксклюзивные преимущества при бронировании.

- Мы запустили новую программу лояльности Marins Club, благодаря которой гости могут накапливать баллы, пользоваться скидками при оплате номеров и выбирать бесплатные дополнительные услуги, - рассказывает директор по маркетингу сети отелей Marins Park Hotel и отеля Yalta Intourist Green Park Илья Игнатов. - Ее участниками могут стать все совершеннолетние граждане. Регистрация проходит на официальном сайте сети отелей. После подтверждения принадлежности номера мобильного телефона и электронного адреса открывается доступ к "Личному кабинету", где есть возможность ознакомиться с правилами программы, посмотреть баланс накопленных баллов, перечень премиальных услуг, историю прошлых заездов и свои будущие бронирования.

Наша сеть - одна из крупнейших российских компаний, работающих в сфере гостеприимства. Отели расположены не только в Ялте, но и в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону. Гостей всегда ждут чистые и уютные номера, питание по системе "шведский стол" с безлимитными прохладительными напитками, современные конгресс-пространства и банкетные залы с аудиовизуальным оборудованием, бесплатный высокоскоростной Wi-Fi на всей территории отеля и другие дополнительные услуги.

А курортный комплекс Yalta Intourist Green Park - это и вовсе целый город в городе, расположенный в живописнейшей части старинного Массандровского парка на берегу Черного моря. Для гостей всегда доступны бассейны с морской водой, где поддерживается температура 28 градусов по Цельсию, аквапарк, бани и сауна. Здесь работают центры омоложения и оздоровления, крупнейшая на полуострове соляная пещера, панорамный фитнес-центр, двухуровневый пляж, зоопарк, более 20 ресторанов, оборудованные конференц-залы, собственная парковка и т. д.

И ко всему этому прилагается еще и уникальная программа лояльности, виртуальной условной единицей расчетов в которой стали специальные баллы. Первую тысячу гость получает сразу после регистрации - это комплимент для всех новых участников. В дальнейшем баллы начисляются после полной оплаты проживания и могут составлять до 35 процентов от стоимости бронирования.

Программа лояльности Marins Club предусматривает четыре статуса участников, которые и определяют дополнительные преимущества. А их немало - скидки до 25 процентов на отдых, возможность раннего заезда или позднего выезда, бесплатное повышение категории номера, комплиментарные ужины в конгресс-отелях, скидки 50 процентов на спа-услуги в отеле и многое другое. Кстати, статус участника зависит от количества ночей пребывания, и чем он выше, тем больше привилегий у гостя. Ознакомиться подробнее со всеми условиями программы лояльности Marins Club можно на официальном сайте.