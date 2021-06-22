Согласно доктрине продовольственной безопасности, Россия должна обеспечивать себя семенами отечественной селекции основных сельхозкультур более чем на 75 процентов. Но если по пшенице и ячменю проблема решена, то ситуация с кукурузой, картофелем, сахарной свеклой и соей, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Как решить проблему, обсуждали на всероссийском совещании по семеноводству, которое прошло в Ростовской области под председательством первого зампредседателя Совета Федерации РФ Андрея Яцкина.

- Наша задача - услышать мнения, собрать и консолидировать предложения представителей аграрной науки, которые лягут в основу обсуждения профильного комитета Совета Федерации, - отметил Андрей Яцкин накануне встречи. - Нам нужны неотложные государственные решения, которые приведут не к зарегулированности отрасли и созданию новых административных барьеров, а придадут импульс ее развитию.

Проблема в семеноводстве действительно серьезная, на что обращал внимание даже глава государства. Например, по данным Национальной ассоциации производителей кукурузы и подсолнечника (НАПСКиП), сейчас в России семенами кукурузы иностранной селекции засевается около 50 процентов площадей, а доля иностранных гибридов подсолнечника достигает 70 процентов. И это тревожный фактор. Одна из главных причин такого отставания - хроническое недофинансирование науки, считают эксперты.

- Я боюсь, что Россия на много лет отстала от Запада, и пока не вижу особых предпосылок к изменению ситуации. Мы недавно составляли план работы исследований на следующую пятилетку и отметили, что Минобрнауки РФ на все эти пять лет заложило одну и ту же цифру. Это значит, что никакого повышения зарплаты бюджетникам в науке не предвидится, то есть с учетом инфляции реальное финансирование будет уменьшаться, - говорит главный научный сотрудник отдела селекции пшеницы и тритикале Федерального ростовского аграрного научного центра, почетный гражданин Ростовской области Анатолий Грабовец. - Молодежь не идет в науку. Представьте, человек заканчивает вуз, идет в аспирантуру. Молодежь у нас нетерпеливая, многие заводят семьи, а в городе на аспирантскую зарплату семье не прожить. Естественно, он ищет другое место, где может приложить усилия. В итоге если 10 - 12 лет назад в Российской Федерации было по 10 тысяч защит диссертаций в год, то в прошлом году - всего одна тысяча. И это на 150 миллионов человек населения. Откуда взяться рывку?

По словам главы НАПСКиП Игоря Лобача, отечественные аграрии ежегодно платят за иностранные семена кукурузы более 14 миллиардов рублей. При этом урожайность иностранных и отечественных гибридов, по его словам, вполне сопоставима. Ассоциация даже внесла в Минсельхоз предложение не выплачивать господдержку сельхозпредприятиям, у которых в структуре посевных площадей гибриды кукурузы отечественной селекции занимают менее 30 процентов, подсолнечника - менее 25, сои - менее 75.

- В 2020 году Минсельхоз организовал во многих регионах сеть демонстрационных посевов. Мы проанализировали результаты 11 площадок с кукурузой и 14 площадок с подсолнечником. Анализ показал равный генетический потенциал отечественных гибридов и доказали, что широкое использование зарубежных семян не имеет под собой экономической целесообразности, - говорит Лобач. - Это еще раз подтвердило правильность нашей позиции: если у сельскохозяйственного производителя находятся финансовые средства на покупку семян иностранной селекции, стоимость которых в три-пять раз выше отечественных (при практически равной урожайности и сопоставимых других свойствах), то поддерживать их за счет бюджета нецелесообразно.

Но федеральные власти посчитали такое предложение слишком радикальным. К тому же не все так пессимистично, как может показаться на первый взгляд. Например, по словам врио директора Всероссийского НИИ масличных культур имени В. С. Пустовойта, академика РАН Вячеслава Лукомца, российским селекционерам за последние годы все же удалось переломить ситуацию.

- За несколько лет в Государственный реестр сортов и гибридов внесено достаточное количество масличных культур, которые покрывают все природно-климатические зоны страны, - отмечает ученый. - Мы создаем сорта и гибриды в соответствии со всеми основными мировыми трендами, такими как повышение урожайности, сокращение вегетационного периода, устойчивость сортов к гербицидам и так далее. Даже по такой культуре, как соя, у нас произошло кратное увеличение площадей. Если ранее ее выращивали до миллиона тонн в год, то сейчас перешагнули за три миллиона, причем благодаря селекции и в связи с изменением климатических условий ее начали выращивать в новых регионах. Фактически наши ученые создали сорта для всех природно-климатических зон страны.

На встрече от научного сообщества и самих аграриев прозвучали самые разные предложения. Самое главное - необходимо увеличить инвестиции в материально-техническую базу семеноводческих хозяйств. Предложение, может быть, ожидаемое (денег всегда не хватает), но необходимое. Техникой такие хозяйства в целом обеспечены, а вот с хранилищами большие проблемы. Ведь мало произвести семенной материал, нужно его особым образом обработать после уборки, сложить и сохранить в лучшем виде до покупки. Больше внимания также обратили на проблему роялти ("компенсационных" выплат за интеллектуальный продукт селекционеров). По словам представителей донских аграрных институтов, сейчас они получают от бизнеса всего по несколько миллионов рублей таких выплат в год, хотя должны, по их расчетам, получать на порядок больше. Сейчас закон фактически не регулирует эту сферу.

По словам Яцкина, эти проблемы предполагается обсудить на встрече федерального уровня в Москве, предложения аграриев обязательно будут учтены в новом законопроекте. Принять новый закон могут уже в осеннюю сессию Госдумы.

Прямая речь

Виктор Гончаров, первый замгубернатора Ростовской области:

- Селекция и семеноводство - это залог успешного агробизнеса. Без качественных семян мы обречены на поражение в конкурентной борьбе на мировом аграрном рыке. Сейчас в Ростовской области осуществляют деятельность четыре федеральных государственных научных учреждения по селекции и первичному семеноводству сельхозкультур, а также две коммерческие организации. За последние пять лет донские селекционеры в госреестр селекционных достижений внесли более 60 новых сортов и гибридов сельхозкультур. Кроме того, производством элитных и репродукционных семян занимаются более 40 донских сертифицированных семеноводческих хозяйств.