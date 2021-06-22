В День памяти и скорби на Дону зажгли около 18 тысяч свечей

В Таганроге и Ростове-на-Дону волонтеры зажгли порядка 18 тысяч свечей, посвященных жителям региона погибшим в Великую Отечественную войну. К акции "Огненные картины войны" присоединились музыканты духового оркестра Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова и вокалисты Ростовского колледжа искусств.

- 80 лет назад, в субботний вечер 21 июня 1941 года, тысячи ростовчан гуляли, слушали музыку, строили планы и думали о будущем. Но спустя несколько часов мирная жизнь закончилась и началась война. Нам сложно представить, какие чувства испытывали тогда наши бабушки и дедушки, но мы знаем, что в памяти народа жизнь резко разделились на время до войны, во время войны и после, - сказал на открытии акции председатель донского парламента Александр Ищенко.

В сквере возле Донской государственной публичной библиотекой звучали песни военных лет и транслировалась военная кинохроника. А в Таганроге юноши и девушки почтили память мирных жителей, расстрелянных во время оккупации в Петрушинской балке.

К 80-летию начала Великой Отечественной войны сотрудники донских архивов обнародовали редкие фотографии и документы, свидетельствующие о решительной готовности советских людей противостоять немецко-фашистским захватчикам.