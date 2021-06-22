В Ялте полиция разоблачила два интим-салона

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Ялте задержали в городе-курорте 11 организаторов и работниц двух интим-салонов, которые работали под вывеской оказания услуг эротического массажа и вовлекали девушек в занятие проституцией. Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

Спецоперация прошла сразу в нескольких домах, где работали участники криминального бизнеса. В каждом из салонов соблюдались меры конспирации, но оперативникам удалось нагрянуть в "салоны массажа", когда там находились сразу несколько проституток в возрасте от 20 до 30 лет, а также организаторы бизнеса и администраторы.

- Сотрудниц в интимные салоны подыскивали с помощью социальных сетей и интернет-сайтов с вакансиями, - уточнили в МВД. - Соискательницам предлагали высокую зарплату. Оперативники выяснили, что организаторы подпольного бизнеса, стремясь увеличить прибыль и привлечь новых клиентов, распространяли рекламу с указанием номера телефона. Но при размещении объявлений деятельность интим-салонов тщательно камуфлировалась с соблюдением мер конспирации.

Организаторы притона ежедневно контролировали работу точек оказания интим-услуг, определяли порядок и размер оплаты, вносимую клиентами, а также забирали выручку, рассчитываясь в последующем с нанятыми работницами. При обысках полицейские изъяли более десятка рабочих мобильных телефонов, которые использовались для приема заказов, заплаченные клиентами деньги за любовные утехи и даже кассовые аппараты.

Следственный отдел УМВД России по Ялте возбудил уголовные дела по части статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией и содержание притонов для занятия проституцией). Подозреваемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.