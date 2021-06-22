Региональная лизинговая компания Республики Крым (РЛК) за год с момента своего создания заключила 90 лизинговых сделок и выдала предпринимателям 423 миллиона рублей на приобретение основных средств - машин, техники и оборудования. Наибольший интерес к лизинговым программам проявляют аграрии и транспортные компании.

РЛК создана правительством Крыма для предоставления на льготных условиях лизинговых услуг малому и среднему бизнесу в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Разработаны восемь программ, которые предусматривают финансирование в размере от одного до 120 миллионов рублей со ставкой шесть процентов годовых на отечественное оборудование и восемь процентов - на импортное. Стимул, призванный поддерживать российских производителей, работает: 60 процентов покупок приходится именно на отечественную технику.

- За год бизнес приобрел товара на 608 миллионов рублей, из них 423 миллиона - это наше финансирование, - говорит Яна Гамалей, генеральный директор региональной лизинговой компании РК. - И если в конце года в структуре заключенных сделок лидировали поставки оборудования на обрабатывающие производства, то сейчас мы наблюдаем равномерное распределение по отраслям. Так, около 30 процентов приобретаемого приходится на сельскохозяйственную технику и оборудование - комбайны, тракторы, посевные комплексы и навесное оборудование. 26-28 процентов - это транспортные средства: автобусы для гостиниц, небольшие грузовики для различных производств. Оборудование для обрабатывающих производств - еще около 20 процентов. Доля сделок с медицинским и строительным оборудованием пока невелика.

Сделки с РЛК заключаются на срок от трех пяти лет, а при покупке малых рыболовецких судов - и до семи. Главное преимущество лизинга по сравнению с обычным кредитованием - возможность приобрести для предприятия основные средства, необходимые для развития и расширения существующего производства.

- Мы являемся посредниками между лизингополучателем и поставщиком, которым может быть производитель или его дилер, - поясняет Яна Гамалей. - Лизингополучатель начинает платить лишь после того, как предмет лизинга поставлен и введен в эксплуатацию. Зачастую интервал между производством и работой оборудования (включающий в себя доставку и наладку) составляет от трех до шести месяцев. И лишь когда оборудование заработало и начало приносить прибыль, начинаются расчеты с нами. Предмет лизинга сравним с залогом, и РЛК является его держателем и собственником оборудования до момента завершения сделки. А в ее конце предприятие может выкупить приобретенную технику с учетом ее амортизации.

Партнерами РЛК могут быть предприятия малого и среднего бизнеса с оборотом до двух миллиардов рублей и численностью персонала до 250 человек.

- Сейчас клиенты приходят к нам повторно, - говорит Яна Гамалей. - Всего за год работы совершили 90 сделок - часть оборудования поставлена. Если говорить о портфеле в целом, то средняя сумма нашего финансирования - 4,5 миллиона рублей, а средний чек приобретенного оборудования - семь миллионов рублей.