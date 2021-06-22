Новости

В Вооруженных силах РФ выработался коллективный иммунитет к коронавирусу 14:19
У "Гантера" из "Друзей" диагностирована 4-я стадия рака 14:05
Еврокомиссия одобрила закупку 150 миллионов доз вакцины Moderna 14:04
Более 800 человек удалено с ЕГЭ за нарушения 14:02
Памфилова: Больше всего атак на сайт ЦИК идет из США и Британии 13:59
Экс-директор Бахрушинского музея Дмитрий Родионов назначен его президентом 13:57
Режиссер-мультипликатор Светлана Ельчанинова умерла в 46 лет 13:51
Шойгу: В российской армии от коронавируса привиты более 900 тысяч человек 13:46
Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Google 13:39
С Шубенкова сняты подозрения в употреблении допинга 13:38
МИД Беларуси: Новые санкции это фактически объявление экономической войны 13:35
Дмитрий Саблин: "Каждая зажженная свеча памяти - это наша защита от искажения истории России" 13:30
Пассажирку зарегистрировали на рейс из Челябинска под чужим именем 13:29
Стало известно, сколько заработала сборная России на Евро-2020 13:28
Визит Путина на Чемпионат мира по футболу в Катаре пока не обсуждался 13:24
В Госдуме предлагают организовать горячее питание для учеников средней школы 13:24
Каннский фестиваль наградит Марко Беллоккьо почетной Пальмовой ветвью 13:18
Памфилова: Кампания против трехдневного голосования провалилась 13:18
Жара в Москве побила рекорд 1917 года 13:16
Совокупное мировое богатство в 2020 году выросло на 7,4% 13:09
Баскетбольный клуб "Самара" выходит на новый уровень 13:06
В Крыму подано 829 заявок на возмещение ущерба от потопа 13:05
В оперштабе пояснили рекомендацию о переводе на удаленку работников 12:56
В Новосибирске изготовят спутник для мониторинга "космической погоды" 12:56
Россияне снизили число бронирований на южные курорты России 12:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
22.06.2021 13:31
Рубрика: Власть

Ставка слишком высока

Депутаты поспорили, нужно ли снижать тариф на эквайринг для турбизнеса
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 135(8486)
Депутаты крымского парламента готовы во второй раз попросить Цетробанк РФ снизить для туристического сегмента бизнеса в Крыму тариф на эквайринговое обслуживание. В правительстве Крыма с этим не согласны.

Вновь поднять вопрос о завышенных с точки зрения предпринимателей ставках на эквайринг в Крыму депутатов побудили результаты социологического исследования, проведенного силами профильного комитета Госсовета РК. Согласно его данным, 26 процентов респондентов назвали расчетно-кассовое обслуживание самым завышенным по стоимости сегментом банковских услуг. А еще 20 процентов опрошенных считают завышенной стоимость эквайринга.

Фото: iStock
Турсезон-2021 будет ориентирован на путешествия внутри страны

- Туристическая отрасль, являющаяся для полуострова бюджетообразующей, не попала в группу с самыми низкими тарифами на эквайринг (меньше 1,6 процента) и находится в диапазоне 1,6-1,8 процента, 1,8-2 процента и более 2 процентов, - констатировала глава комитета бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политики Госсовета Крыма Ольга Виноградова. - То есть сегодня туристические объекты пользуются достаточно дорогой услугой.

В 2021-м, по сравнению с прошлым годом, отмечается рост стоимости эквайринга. 71 процент участвовавших в опросе респондентов тратит на банковское обслуживание до 50 тысяч рублей в год. И почти 60 процентов этой суммы составляют затраты на эквайринг. Учитывая, что безналичные платежи с использованием банковских карт становятся все более популярными среди населения, в Крыму, ежегодно принимающем не менее 6 миллионов туристов, будут расти и затраты на прием платежей с банковских карт. Поэтому депутаты профильного комитета парламента республики готовы поддержать бизнес и ходатайствовать перед Центробанком о снижении тарифа. Но с этим не все согласны в правительстве Крыма.

- Мы знаем, что курортно-туристическая сфера у нас в значительной степени находится в тени, - говорит вице-премьер - министр финансов правительства Крыма Ирина Кивико. - Я, например, не сторонник того, чтобы снижать тарифы в сером сегменте бизнеса.

Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики Крым
Что даст экономике Крыма конфиденциальный статус инвесторов

Предприниматели, легально работающие в этой сфере, инициативу депутатов безоговорочно поддерживают.

- Конечно, нужно снижать ставку по эквайрингу. Крымский бизнес и так находится в дискриминированном положении по сравнению с коллегами на материке. У нас работает всего шесть банков и фактически нет выбора, - сказала "РГ" глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. - Снижая ставку по эквайрингу, мы стимулируем легальный сегмент отрасли. Серая часть бизнеса знать не знает, как это - работать с банковскими картами. Им это безразлично. Поэтому, безусловно, нужно поддержать тех, кто работает в правовом поле.

Предприниматели также уверены, что высокими тарифами теневой бизнес не побороть. А вот загнать в тень легальный бизнес можно.

- Теневой сектор вообще не работает с банками, их эти расходы не затрагивают, - говорит директор алуштинского отеля "Калипсо" Евгения Чешуина. - У тех же, кто легально работает, затраты на эквайринг возрастают до двух процентов, потому что взымаемая ставка растет в зависимости от суммы оборота. Конечно же, нужно ограничивать процент, если мы хотим стимулировать легальный бизнес.

Ранее Госсовет Крыма уже обращался к Центральному Банку РФ с просьбой рассмотреть возможность ограничения размера стоимости эквайринга одним процентом, однако предложение не поддержали.

- Теперь, обладая более точными данными, мы считаем целесообразным доработать обращение о ставке этого тарифа для туристического сектора, - сказала Ольга Виноградова.

Депутаты еще раз попросят Центробанк в рамках национального проекта по туризму снизить базовую ставку тарифа на эквайринг в Крыму, ограничив ее одним процентом. .

Справка "РГ"

Эквайринг (от англ. acquire - приобретать, получать) - прием к оплате платежных карт при расчете за товары, работы, услуги.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

22 июня - День памяти и скорби
22 июня - День памяти и скорби
Путин обвинил Запад в организации переворота на Украине в 2014 году
Песков: "Бессмертный полк" пройдет после полной вакцинации россиян
Матвиенко посоветовала российскому футболу брать пример с балета
"Спутник V" высокоэффективен, несмотря на мутации COVID-19
Путин опубликовал статью о 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны
Кабмин выделит еще 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет