Депутаты крымского парламента готовы во второй раз попросить Цетробанк РФ снизить для туристического сегмента бизнеса в Крыму тариф на эквайринговое обслуживание. В правительстве Крыма с этим не согласны.

Вновь поднять вопрос о завышенных с точки зрения предпринимателей ставках на эквайринг в Крыму депутатов побудили результаты социологического исследования, проведенного силами профильного комитета Госсовета РК. Согласно его данным, 26 процентов респондентов назвали расчетно-кассовое обслуживание самым завышенным по стоимости сегментом банковских услуг. А еще 20 процентов опрошенных считают завышенной стоимость эквайринга.

- Туристическая отрасль, являющаяся для полуострова бюджетообразующей, не попала в группу с самыми низкими тарифами на эквайринг (меньше 1,6 процента) и находится в диапазоне 1,6-1,8 процента, 1,8-2 процента и более 2 процентов, - констатировала глава комитета бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политики Госсовета Крыма Ольга Виноградова. - То есть сегодня туристические объекты пользуются достаточно дорогой услугой.

В 2021-м, по сравнению с прошлым годом, отмечается рост стоимости эквайринга. 71 процент участвовавших в опросе респондентов тратит на банковское обслуживание до 50 тысяч рублей в год. И почти 60 процентов этой суммы составляют затраты на эквайринг. Учитывая, что безналичные платежи с использованием банковских карт становятся все более популярными среди населения, в Крыму, ежегодно принимающем не менее 6 миллионов туристов, будут расти и затраты на прием платежей с банковских карт. Поэтому депутаты профильного комитета парламента республики готовы поддержать бизнес и ходатайствовать перед Центробанком о снижении тарифа. Но с этим не все согласны в правительстве Крыма.

- Мы знаем, что курортно-туристическая сфера у нас в значительной степени находится в тени, - говорит вице-премьер - министр финансов правительства Крыма Ирина Кивико. - Я, например, не сторонник того, чтобы снижать тарифы в сером сегменте бизнеса.

Предприниматели, легально работающие в этой сфере, инициативу депутатов безоговорочно поддерживают.

- Конечно, нужно снижать ставку по эквайрингу. Крымский бизнес и так находится в дискриминированном положении по сравнению с коллегами на материке. У нас работает всего шесть банков и фактически нет выбора, - сказала "РГ" глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. - Снижая ставку по эквайрингу, мы стимулируем легальный сегмент отрасли. Серая часть бизнеса знать не знает, как это - работать с банковскими картами. Им это безразлично. Поэтому, безусловно, нужно поддержать тех, кто работает в правовом поле.

Предприниматели также уверены, что высокими тарифами теневой бизнес не побороть. А вот загнать в тень легальный бизнес можно.

- Теневой сектор вообще не работает с банками, их эти расходы не затрагивают, - говорит директор алуштинского отеля "Калипсо" Евгения Чешуина. - У тех же, кто легально работает, затраты на эквайринг возрастают до двух процентов, потому что взымаемая ставка растет в зависимости от суммы оборота. Конечно же, нужно ограничивать процент, если мы хотим стимулировать легальный бизнес.

Ранее Госсовет Крыма уже обращался к Центральному Банку РФ с просьбой рассмотреть возможность ограничения размера стоимости эквайринга одним процентом, однако предложение не поддержали.

- Теперь, обладая более точными данными, мы считаем целесообразным доработать обращение о ставке этого тарифа для туристического сектора, - сказала Ольга Виноградова.

Депутаты еще раз попросят Центробанк в рамках национального проекта по туризму снизить базовую ставку тарифа на эквайринг в Крыму, ограничив ее одним процентом. .

Справка "РГ"

Эквайринг (от англ. acquire - приобретать, получать) - прием к оплате платежных карт при расчете за товары, работы, услуги.