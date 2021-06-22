В Крыму первым 133 пострадавшим от ЧС выплатили компенсации

При этом он посетовал, что в этом плане "остаются некоторые вопросы, которые пока, к сожалению, не отработаны" и остаются "в стадии подготовки, изучения материала и анализа".

По оперативным данным МЧС Крыма, в Керчи приняли 755 обращений на возмещение материального ущерба, в Ялте - 137. В течении дня в Керчи, Ялте и Ленинском районе провели очистку русел рек, ливневок и канализаций в целом на протяжении более 4,5 километра. С подтопленных территорий, зданий и помещений было откачано более 154 тысяч кубических метров воды. Также из зоны затопления извлекли 75 транспортных средств (31 - в Керчи, 40 - в Ялте и четыре - в селе Приозерном).

Комментируя просьбы ялтинцев о поддержке в связи с пострадавшими от стихии автомобилями, руководитель Крыма напомнил, что такого механизма для выплаты компенсаций в РФ пока нет. Аксенов допустил, что Крым может стать первым регионом в РФ, где разработают законодательную базу для компенсации ущерба за утраченные во результате ЧС машины.

Кроме того, глава республики отметил, что крымские власти рассматривают возможность выплаты бизнесу субсидии на восстановление деятельности, как это в свое время было в Иркутской области. По словам Аксенова, мера поддержки предусматривала выплату из расчета 6,1 тысячи рублей за квадратный метр утраченной жилой площади.

- Это можно и к бизнесу применить в части восстановления помещений, - предложил он.

Руководитель региона подчеркнул, что ничего никому не обещает, однако пояснил, что "все вопросы обсуждаются, ищутся пути решения".

Премьер-министр крымского правительства Юрий Гоцанюк сообщил, что в различных регионах республики было подтоплено 426 придомовых территорий, в том числе 356 домовладений и 18 социально-значимых объектов. По состоянию на 17 часов 22 июня, в Керчи, Ялте и селе Приозерном Ленинского района остаются подтопленными 47 частных жилых домов, 27 подвалов в многоквартирных жилых домах, а также 12 социально-значимых объектов: семь детских садов и пять школ (преимущественно на территории Керчи).

Всего власти уже составили 755 актов о причиненном домохозяйствам ущербе, в том числе в Керчи - 501 документ, в Ялте - 95.