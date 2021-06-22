В начале 2021 года производство шампанского и игристого вина в России упало на треть. По данным Национального союза защиты прав потребителей, в январе-мае было произведено 3,1 миллиона дал (декалитр, равен 10 литрам), на 33 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В мае падение составило 53,8 процента: российские предприятия выпустили 0,59 миллиона дал. Сократилось в мае на 8,4 процента, до 2,45 миллиона дал, и производство тихого вина.

Эксперты связывают столь резкое падение с новыми требованиями российского законодательства, по которому с середины 2020 года вино и игристое вино можно производить только из отечественных виноматериалов, которых, как отмечает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз, в России пока остро не хватает.

- Думаю, производство игристого в России в 2021 году должно упасть на 40 процентов из-за дефицита винограда. Причем ликвидировать эту нехватку в лучшем случае можно будет лет через 10 - 15, - прогнозирует эксперт.

В этой ситуации винзаводы, не имеющие собственных виноградников, вынуждены сворачивать производство или переносить его в другие регионы. В частности, так произошло с Ростовским комбинатом шампанских вин: в начале года предприятие остановило выпуск продукции, а с апреля возобновило его на площадке в Башкирии.

Между тем другой донской производитель, завод "Цимлянские вина", несколько лет находившийся на грани закрытия из-за банкротства, активно возрождает производство. По данным правительства Ростовской области, сегодня предприятие располагает крупнейшими в регионе виноградниками, которые занимают 564 гектара в Цимлянском и Мартыновском районах. Средний возраст лозы - 12 - 18 лет.

При этом хозяйство расширяет виноградники: планируется, что с 2021 года их площадь будет увеличиваться ежегодно на 50-60 гектаров. Всего у винзавода около 2000 гектаров земли. В первую очередь планируется развивать автохтонные сорта: "красностоп золотовский", "цимлянский черный", "кумшацкий белый" и "сибирьковый". Местным сортам уже отдано 130 гектаров. Эксперты отмечают, что на Дону находятся самые северные виноградники и промышленное винопроизводство, это придает особую изюминку вкусу и аромату местной продукции.

По словам гендиректора предприятия Аскера Хапаева, сейчас проходит восстановление и выстраивается новая линейка тихого и игристого вина.

- Мы планируем выпускать 4,5 миллиона бутылок в год. Также будем восстанавливать производство кагора, который не выпускали несколько лет. Хотя это скорее сезонное вино, но на него тоже имеется спрос, - говорит он.

В Краснодарском крае, где традиционно выращивается большое количество собственного винограда, производство шампанского и игристого в этом году снизилось незначительно: по данным Росалкогольрегулирования, в январе-апреле в регионе выпустили 1,31 миллиона декалитров продукции, что на 2,3 процента меньше, чем годом ранее. Кубань сохраняет лидерство по производству игристого в России, занимая 51,6 процента рынка.

Группа компаний "Абрау-Дюрсо", один из крупнейших кубанских производителей игристого, за счет собственных виноградников сегодня почти полностью обеспечивает потребности в сырье, небольшой процент закупает у других российских винодельческих хозяйств, рассказал "РГ" ее президент Павел Титов.

- Но в ближайшие годы, по мере вступления в плодоношение наших новых виноградников, мы планируем перейти на полное самообеспечение. Кстати, проблем с саженцами мы не испытываем. Мы решили перейти на производство всех линеек продукции из отечественного винограда. Чтобы достичь этой цели, нам необходимо значительно увеличить площади собственных плодоносящих виноградников, что позволило бы восполнить потребность в отечественном сырье. Вопрос был успешно решен благодаря приобретению винодельни "Юбилейная". В результате сделки площадь пригодных для выращивания винограда земель "Абрау-Дюрсо" составила 6,8 тысячи гектаров, из них плодоносящих виноградников - 3,4 тысячи.

В то же время "Абрау-Дюрсо" продолжает развитие и расширение площади собственных виноградников в Краснодарском крае. Только 2020 году высажено 387 гектаров саженцев.

На Крымском полуострове производители игристого и тихого вина спада производства не ждут: винограда здесь выращивают достаточно. Более того, новый закон сделал производство из собственного сырья более выгодным из-за преимуществ перед теми, кто завозил дешевые виноматериалы из-за границы, - отмечают в севастопольской агрофирме "Золотая балка", крупном производителе игристого.

- Производить вина из-за изменения в законодательстве меньше не стали, так как у предприятия собственные виноградники, его и раньше делали из своего винограда, - сообщили "РГ" в пресс-службе предприятия. - Статус вина с защищенным географическим указанием "Крым" означает, что оно изготавливается из винограда, выращенного в Крыму и само производство находится здесь же. Еще один плюс заключается в том, что покупатели могут быть уверены в качестве напитка, ведь каждая бутылка отображена в ЕГАИС.

Виноградниками на предприятии занято 1400 гектаров. За последние шесть лет были обновлены посадки на 600 гектарах. По словам директора "Золотой балки" Елены Костенко, сейчас урожай винограда составляет около 4,5 тысячи тонн в год, а через 10 лет его планируют увеличить до 15 тысяч.

- Существует план по замене устаревших виноградников, разработанный совместно с европейскими консультантами, - рассказали в пресс-службе. - До 2024 года будет пересажено около 700 гектаров виноградников. Применяется новый подход, который позволит собрать больше урожая с гектара. Также приступили к реконструкции завода, чтобы увеличить производственную мощность с 10 до 15 миллионов бутылок в год.

При этом в компании говорят о проблемах с отечественным посадочным материалом: пока что саженцы в основном приходится завозить из-за границы.