На хуторе Ленина под Краснодаром возле школы N 61 обустраивают парковку. Не простую, а именную - для школьных автобусов.

По словам главы Краснодара Евгения Первышова, она займет 480 квадратов: "Обустроим остановочные павильоны, подъездные и парковочные карманы для 18 автобусов".

А Новороссийск уже сдал четыре участка Мысхакского шоссе. Их привели в нормативное состояние. И больше всех рада заведующая детским садом "Вишенка" Ольга Журавко: "Новые подходы к садику, зебры, ровная дорога имеют не только эстетическое значение. Так детишкам безопаснее!"

В самом Краснодаре в этом году в рамках национального проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги" планируют обновить 62 участка, которые ведут к садикам и школам.

Кипит работа на дорогах и в Кабардино-Балкарии. Как сообщили "РГ" в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики, к началу нового учебного года приведут в порядок улицы, ведущие к девяти образовательным учреждениям, а в границах 15 населенных пунктов появится асфальтовое покрытие.

Капитально отремонтируют дороги в селениях Яникой, Нартан, Кенделен, Псыкод, Залукодес, Дженал и Куба. Здесь помимо дорожного покрытия обновляют инфраструктуру безопасности: пешеходные переходы, перильные ограждения, знаки, разметку, светофоры. Будут установлены искусственные неровности, заставляющие водителей снизить скорость.

В селении Кенделен ремонтируют улицы, на которых находятся три школы. На нерегулируемых переходах оборудуют "лежачих полицейских"

А в Читинском районе Забайкальского края по нацпроекту приведут в нормативное состояние два отрезка региональных трасс, по которым проходят маршруты школьных автобусов. Отремонтируют участок дороги Смоленка - Карповка и отрезок от Смоленки до Забайкальского. На плохое состояние этих трасс местные жители жаловались не раз.

"На автодороге Смоленка - Карповка, - рассказывает сотрудник министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья Мария Жарова, - появятся три новые автобусные остановки, на старой - установят новый павильон. В планах оборудование трех новых пешеходных переходов автономным освещением на солнечных батареях".

На участке от Смоленки до Забайкальского дорожные работы начнутся чуть позднее, так как контракт с подрядной организацией пока находится в стадии заключения.

Спешат отремонтировать дорогу на улице Школьной и в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого АО. "Она у нас одна из самых востребованных. Здесь находятся школа N 3 и гимназия, детская школа искусств и ее художественное отделение, спорткомплекс "Снежный". Считаю, что выбор дорожного ремонта оправдан, путь детей должен быть безопасным", - подчеркивает директор пассажирского автотранспортного предприятия "Север", депутат городской думы Евгений Шестаков.

Справка "РГ"

В 2021 году благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в российских регионах отремонтируют более 780 участков трасс и магистралей, ведущих к образовательным и досуговым учреждениям. Их общая протяженность - более 1,5 тысячи километров.