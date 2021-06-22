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Рубрика: Экономика

Юг уже не тот

В России начал меняться климат, который влияет на урожай зерновых
Текст: Александр Гавриленко (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск № 137(8488)
Экспертам пришлось срочно менять прогноз по урожаю зерновых. Но пока он остается благоприятным. Однако не все еще превратности погоды мы пережили. Об этом в интервью "РГ" рассказал независимый эксперт по агропрому, глава аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов. А также об изменении климата на юге России.
Экспертам зернового рынка, не исключено, придется снова менять прогноз по урожаю. Фото: Татьяна Андреева Экспертам зернового рынка, не исключено, придется снова менять прогноз по урожаю. Фото: Татьяна Андреева
Экспертам зернового рынка, не исключено, придется снова менять прогноз по урожаю. Фото: Татьяна Андреева

Андрей, многие эксперты уверяют, что в этом году урожай зерновых будет одним из лучших в современной России.

Фото: Владимир Аносов
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Андрей Сизов: Действительно, благодаря большим площадям и хорошей погоде на юге урожай зерновых может оказаться относительно высоким, составив, по нашим оценкам, более 128 миллионов тонн. Рекорд, напомню, 135,5 миллиона.

Но в конце мая мы немного понизили прогноз урожая пшеницы. Это связано с понижением потенциала урожая яровой пшеницы. Также пересмотрели в сторону снижения прогнозы по ячменю. Если не увидим необходимых осадков, придется понижать еще больше.

Говорят, погода на юге России вообще меняется в худшую сторону. Меньше стало осадков, растут среднегодовые температуры, идет опустынивание . А в центре страны, наоборот, климат становится более подходящим для зерновых. Это так?

Андрей Сизов: Отчасти. Динамика последних лет показывает, что на Юге осадки сокращаются. В первую очередь - в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях.

Две последние осени на юге были аномально сухими. Глобальное потепление сильнее ощущается ближе к экватору, поэтому для южных регионов погодные риски выше. Но рано говорить о заметном изменении климата. Возможно, через лет 5-10 это будет более ощутимо.

Запасы зерна у аграриев к началу нового сельскохозяйственного года, который начнется 1 июля, близки к рекордным. Почему не продают?

Андрей Сизов: Многие сельхозпроизводители сегодня чувствуют спокойно и не рвутся продавать последние остатки в надежде на новые пики. Еще один фактор - слухи и надежды, что могут отменить экспортные пошлины на зерно. Тогда бы цены резко выросли. Но я пока не вижу предпосылок, чтобы власти в ближайшее время отменили пошлины.

Во второй половине 2021 года эксперты ожидают замедления роста цен

А вы все же против пошлин?

Андрей Сизов: Считаю, что сохранение их на долгосрочную перспективу означает принципиальное ухудшение положения в растениеводстве.

Фото: iStock
Осенью производителей зерна ждет разочарование

При ныне действующих пошлинах российский производитель получает только 30 процентов от прироста мировой цены. При этом цены на материально-технические ресурсы растут опережающим темпами. Под урожай этого года многие аграрии покупали удобрения, агрохимию и сельхозтехнику по старым ценам, поэтому этот год для них пройдет нормально.

Но к осенней посевной многие обнаружат, что цены выросли. Удобрения в мире уже подорожали на 100 и более процентов. Это резко ударит по себестоимости сельхозкультур. Вероятно, многие производители уйдут в минус в 2022 году.

Доплатите за инфляцию

Со 2 июня вместо твердой пошлины в 50 евро за тонну пшеницы действует плавающая. Она рассчитывается с учетом мировых цен. Как это повлияло на рынок?

Андрей Сизов: Сейчас пошлина составляет 28 долларов, практически в два раза меньше, чем в мае. Казалось бы, для аграриев хорошо.

Но мировые цены растут. И есть все предпосылки, что размер плавающей пошлины также вырастет. Такой механизм - дополнительные риски и издержки для участников рынка. Получается, пошлина может меняться каждую неделю, а крупные контракты заключают с поставкой через два месяца и более.

Но это все-таки снижает давление на цены.

Андрей Сизов: Действительно, какой-то эффект есть, но крайне ограниченный. В среднем доля сельхозпродукции в розничной цене составляет лишь несколько десятков процентов. Например, в себестоимости булки хлеба цена пшеницы составляет менее 20 процентов. И вообще, ускорение роста цен на продовольствие - мировая тенденция. Это коснулось и богатых стран. Картофель в США за один месяц подорожал на три процента. Такого не было десять лет.

Так какие меры способны решить проблему?

Андрей Сизов: Сам рост цен был и будет. Поэтому не менее важный вопрос - как помочь наименее обеспеченным россиянам. Главная мера - денежные выплаты на покупку продуктов питания. Например, в США есть программа SNAP (дополнительного питания). Если ваш доход не превышает определенного уровня на члена семьи, вы получаете 200 долларов на человека. Их можно потратить только на еду.

И как это можно сделать в России?

Андрей Сизов: На мой взгляд, было бы достаточно 500-1000 рублей на члена семьи в месяц. Минимальная стоимость такой программы - около 120 миллиардов рублей. Это могло бы помочь тем, кто нуждается. Поддержало бы и спрос. И, что очень важно, дало бы возможность и далее развиваться аграрному и пищевому бизнесу.

Важно найти простые и недорогие инструменты администрирования. Мы почему-то сразу пытаемся строить какие-то барьеры и ограничения. То предлагается создать спецмагазины или ограничить покупки только продукцией из особого списка. Нам нужно обеспечить минимальную жизнеспособную цепочку. Только с одним условием: деньги должны пойти на покупку продовольствия.

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