Предприятия легкой промышленности Волгоградской области в первом квартале 2021 года произвели товаров на полтора миллиарда рублей, это на 13 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого. При этом об эффекте низкой базы из-за пандемии говорить не приходится: по итогам 2020 года легпром области на 8,6 процента увеличил выпуск одежды и на 22,2 - хлопчатобумажных тканей.

Минувшим летом фабрики активно взялись за изготовление средств индивидуальной защиты. Сейчас рынок уже насыщен, а спрос упал. На складах остались запасы тканевых повязок. Зато возвращается спрос на модную одежду.

- Маски до сих пор актуальны. Мы разработали много образцов. А потребитель выбрал то, что ему удобно. Но в этом году все же выше спрос на жилеты и пиджаки, это новое веяние. Мужская мода раньше не отличалась разнообразием, а теперь мужчины любят одеваться, с каждым годом все больше внимания обращают на свой внешний вид, - рассказала конструктор-модельер Светлана Мельникова.

Как отметили в пресс-службе областной администрации, регион занимает первое место в стране по производству кордных тканей, второе - по хлопчатобумажному полотну. Наиболее заметный рост показывает производство кожи и изделий из нее (240 процентов к первому кварталу 2020 года), одежды (более 140 процентов). Выпуск текстильных изделий вырос вдвое. И тут есть свои лидеры: производство спецодежды увеличилось в шесть раз, кордных тканей - наполовину, обуви - на 44 процента.

Но в отрасли далеко не все так радужно. По размеру заработной платы легкая промышленность в регионе сегодня на последнем месте среди всех отраслей. Например, на одной из ведущих фабрик в Волгограде швея получает 20 тысяч рублей в месяц. Как следствие - проблема с кадрами.

Сегодня в службе занятости - сведения о 1715 свободных рабочих местах на 40 индустриальных предприятиях региона. Наибольшее количество вакансий - в производстве машин и оборудования - 858, в сфере прочей неметаллической минеральной продукции - 229, в выпуске химических веществ и продуктов - 164, в изготовлении готовых металлических изделий - 100, наконец, в текстильной отрасли - 77.

- Есть резерв рабочих мест. И мы с удовольствием готовы трудоустроить и десять, и двадцать человек. Мы постоянно привлекаем наши профильные учебные учреждения. Уже в этом году проходили у нас практику студенты технологического колледжа. Они остались довольны. Ситуация с кадрами непростая во всей отрасли. Удержать их сложно, мы боремся за каждого человека, который у нас работает. Это наш главный актив. Ты можешь построить красивое, светлое помещение, купить оборудование и через полгода повесить замок, если у тебя не будет специалистов, - сказал "РГ" генеральный директор швейной фабрики Эдуард Ряховский.

Особенно важно было сохранить персонал в прошлом году, когда государство предоставляло помощь предприятиям. Но кредиты давали при условии сохранения штата. Те, кто все же шел на сокращение, потом вынуждены были возвращать деньги с процентами.

Комментарий

Антон Дроздов, начальник отдела потребительского рынка облпромторга:

- У нас около ста предприятий работает в различных сферах легкой промышленности. Практически по всем позициям идет увеличение производства. Успешно реализуются проекты в Камышине и Волжском. Прошлый год был достаточно сложным для всех отраслей. Легкая промышленность справилась со всеми невзгодами. Предприятия смогли сохранить свои коллективы благодаря господдержке. 40 фирм наладили выпуск защитных масок, их произвели более 5,5 миллиона штук.