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22.06.2021 19:03
Рубрика: Общество

Вместо старых дубов посадят новые

Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России № 136(8487)
В Волгоградской области не утихают споры по поводу прокладки дороги, которая должна связать мосты через Волгу и Ахтубу, а заодно увести транзитный транспорт со старой трассы. Нынешняя магистраль проходит через населенные пункты, а количество машин на ней превышает нормативы в десять раз. "РГ" писала о ситуации в прошлом выпуске от 16 июня.

Так, одна из сторон выступает против строительства трассы, так как для этого потребуется спилить значительное количество дубов. Региональная власть заверила, что взамен старых деревьев посадят новые.

- Строительство любого линейного объекта влияет на лесные насаждения. И законодательством РФ предусмотрены в обязательном порядке компенсационные мероприятия. По проектной документации высадки в пойме превысят количество сносимых деревьев. Восстановление леса начнется параллельно со строительством дороги, - сказала заместитель председателя облкомприроды Елена Православнова.

Фото: Роман Щербенков/СОЮЗ
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Чтобы саженцы прижились в Волго-Ахтубинской пойме, за ними будут ухаживать. Разработали дорожную карту, рассчитанную до 2030 года. В климатических условиях Нижнего Поволжья черешчатому дубу нужно восемь-десять лет, чтобы достичь того размера, когда участок его произрастания можно официально отнести к лесным.

Через год после посадки, осенью, землю передадут под надсмотр Среднеахтубинскому лесничеству. Специалисты будут следить за ростом растений и поливать их в течение трех-четырех лет. На одном гектаре должно быть 1200 дубков. Средства заложат в бюджете Волгоградской области.

- Дорога проходит по особо охраняемым природным территориям и никак иначе не может пройти. Мы прорабатывали множество вариантов, чтобы вред водным биоресурсам был минимальным. Восстановление леса будет более значительным, чем предусмотрено законодательством, - пообещал зампредседателя комитета транспорта и дорожного хозяйства региона Роман Туренко. - Все прочие варианты предусматривают еще большую вырубку зеленых насаждений. Но там еще и больше нарушений гидрологического режима. Здесь же мы предусмотрели локальные очистные сооружения, проходим по водным объектам так, чтобы минимально затрагивать береговую линию.

Когда подрядчик начнет работу, экологический мониторинг не прекратится. Сейчас пока идет подготовка почвы (вносят удобрения) и посадочного материала: потребуется более 200 тысяч деревьев и кустарников. Чтобы саженцы лучше приживались, используются желуди, собранные здесь же, в Волго-Ахтубинской пойме.

Комментарий

Юрий Ершов, директор ростовского филиала института Стройпроект:

- Любое проектирование - это всегда компромисс между воздействием на природу и интересами жителей. Мы постарались максимально соблюсти баланс. Причем не только в части лесопосадок, но и в том, что касается пересечения водотоков. Я надеюсь, что это нам удалось.

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