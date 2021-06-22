Корреспонденту "РГ" показали редчайший набор "Шах-боя"

"Как ни странно, в дни войны есть минуты тишины", поется в песне. А иногда и сутки, недели. И нередко бойцы проводили досуг за играми. Вот о них и вспомним. А прежде всего - о замечательной разновидности шахмат "Шах-бой". Ныне она позабыта, а ведь в первой половине ХХ века была очень популярна. Увидеть клетчатую доску и необычные фигуры смогли посетители волгоградского музея "Память".

- Хотелось как-то скоротать периоды затишья. Игры отвлекали от суровых будней войны. А "Шах-бой" был тренингом для командного состава Красной Армии. Мои коллеги достали из фондов уникальный экспонат. В стране сохранилось всего два комплекта этой игры, один из них у нас, - говорит замдиректора музея-заповедника "Сталинградская битва" Сергей Иванюк.

Чтобы узнать об этой игре, историки обратились в Российскую государственную библиотеку, в которую обязательно отдают экземпляр каждой книги, выходящей в нашей стране. И там нашли правила "Шах-боя".

Игру придумал в 1933 году рабочий Александр Юргелевич. Он просто осовременил древнюю настольную забаву. Ведь что такое шахматы? Это модель настоящего сражения, только виды войск заметно устарели. Боевые слоны, конница, осадная башня-ладья. Игровое поле в "Шах-бое" вдвое больше классического, при этом имеет крестообразный вид: по углам четыре пустых квадрата. Фигуры выстроены в три ряда. Впереди двумя шеренгами стоят бойцы - это аналог пешек. Но в середине второго ряда притаился танк. Наконец, сзади вместо короля - штаб. На клетке ферзя приземлился самолет. Позиции слонов отданы пулеметам, а ладьи уступили место пушкам. И только конница там же, где и была. Все-таки 30-е годы.

Выигрывает тот, кто сумеет поставить мат (точнее, "штаб-бит") штабу либо перебьет всю пехоту. У каждой фигуры свой радиус действия. Самолет, пушка и пулемет могут перемахивать через одну фигуру своего цвета.

- Во время войны игра перешагнула границы СССР, в нее играли и союзники. Мы находили фотографию в английском журнале, на ней можно распознать "Шах-бой", - отметила научный сотрудник музея Виктория Пискотина.

Корреспондент "РГ" предложил городскому шахматному центру возродить игру среди своих воспитанников.

- Идея интересная! Мы занимаемся только классическими шахматами, но дети легко усваивают все новое. А мальчишкам будут интересны танки и самолеты, - поддержал руководитель секции Михаил Конюхов.

Напомним и другие настольные забавы. Самой любимой игрой было домино. По популярности оно опережало даже карты. Англичане с американцами тоже любили "забить козла". Впрочем, и любителей раскинуть картишки было немало. Пропаганда учитывала это, поэтому выпускали специальные антифашистские колоды. Художник Василий Власов, осужденный за антисоветскую агитацию, в действительности работал на отечественный агитпроп. Его колоды забрасывали немцам, чтобы подорвать их боевой дух. Королем пик был Гитлер, дама той же масти представляла собой костлявую смерть. Были там и другие видные деятели фашизма: Геринг, Муссолини и прочие.

Еще одну колоду с похожим посылом нарисовал Иван Харкевич. Гитлер, Гиммлер, Геббельс, Геринг - это короли. Дамы - Венгрия, Финляндия, Италия, Румыния, помогавшие немцам. Валеты - нацистские генералы.

Издательства в годы войны выпускали разные игровые наборы. Для командного состава - "Бой", для рядовых - "Круговые перегонки". В этих "Перегонках" было круглое игровое поле с делениями. Участники делились на две команды и по очереди отвечали на вопросы со специально заготовленных карточек. Если верно - передвигай фишку ближе к финишу. Игра носила практический, воспитательный характер, поэтому темы вопросов выглядят не особо интересными. Например, что такое профсоюз? В общем, лучше уж в домино.

У солдат вермахта были свои настольные игры. Например, "Поездка в отпуск", в которой участник проходил с помощью кубика и фишки разные испытания ради встречи с невестой.

Доска и расстановка фигур в "Шах-бое". Фото: Роман Мерзляков/РГ

Правила "Шах-боя"

Боец Красной Армии не такой фанатичный, как древнеиндийский воин. Приказ "Ни шагу назад" еще не подписан. Поэтому эти пешки могут ходить в любом направлении на одну клетку. Могут подбить любую фигуру, за исключением танка. И нельзя рубить (стрелять, колоть штыком - кому что ближе) назад. Там свои. Дошедший до последней вражеской линии боец сам выбывает из игры, но прихватывает с собой любую фигуру противника, кроме штаба.

Танк движется во все направления по прямой линии до двух квадратов за один ход, может поразить любую фигуру, кроме самолета. Дулом не вышел.

Пушка не отличается маневренностью. За один ход ее можно перетащить лишь на соседнюю клетку. Зато она может стрелять (но не назад!). Дальнобойность орудия - до пяти квадратов.

Конь, как и в шахматах, ходит буквой "Г". Но имеет право прыгнуть на одну клетку больше. Не может нанести вред самолету и танку.

Пулемет перемещается только на один квадрат. Дальнобойность - до трех клеток в любом направлении. От танка его пули отскакивают.

Самолет-бомбардировщик - настоящий ферзь "Шах-боя". Он летает по вертикали, горизонтали и диагонали на всю глубину доски и может поразить кого угодно. Права и обязанности штаба полностью идентичны королевским.