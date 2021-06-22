Военная акция "Сплав Памяти" завершилась в Волгограде

Речные караваны понтонно-мостовых подразделений инженерных войск России совершили последнюю остановку в рамках акции "Сплав Памяти". Финальной точкой стал Волгоград.

Свыше 80 военнослужащих прибыли из Каменск-Шахтинского, Мурома и Уфе. За месяц похода они преодолели более тысяч километров по Оке, Волге, Северскому Донцу, Дону, Белой и Каме. Их путь проходил через пять водохранилищ и 20 шлюзов.

Как рассказали в пресс-службе Южного военного округа, для горожан была доступна выставка "Без нас - никто!". Волгоградцы могли посмотреть на образцы военной техники Второй мировой войны, а также современные образцы вооружения и экипировки. Например, мобильный инженерный комплекс разминирования, снаряжение сапера и понтонера, защитные костюмы ОВР-2-02 и "Доспехи-КП-М", применяемые в Сирии, робототехнические комплексы "Сфера", "Скарабей", "Кобра-1600" и прочее.

Также в экспозиции представили коллекцию боевых трофеев сирийской армии, в том числе самодельные взрывные устройства, пояс и жилет террориста-смертника.