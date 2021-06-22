Журналист "РГ" увидела, как Ялта справляется с последствиями потопа

В Ялте вчера началась масштабная генеральная уборка и расчистка русел рек. Для ликвидации последствий наводнения на полуостров переброшены более 21 тысячи военнослужащих. Координирует работы замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков. Начинаются выплаты пострадавшим.

Набережную Ялты уже очистили от камней, веток и грязи, оставшихся после наводнения 18 июня. По ней снова гуляют туристы, открылись кафе и сувенирные лавки. О разгуле стихии напоминает слой пыли, который остался на набережной и соседних улицах, да сметенный в кучи мусор. Приморский пляж, который был разрушен мощным потоком сразу после открытия, заново отсыпан галькой и готов принимать курортников. Но людей здесь мало, ведь купаться в Ялте пока запрещено: вода в море еще мутная, есть риск подхватить инфекцию. Пляжные спасатели следят за тем, чтобы никто не лез в воду.

В частном жилом доме на улице Музейной, 3 до сих пор стоит вода. Пенсионер Владимир Лепешкин может выйти со двора только в болотных сапогах - воды по колено. Уровень был еще выше, но спасатели МЧС построили дамбу из мешков с песком, подключили помпу и четвертые сутки откачивают воду. Она не спадет, пока не будет расчищено русло реки.

- Уровень воды во дворе был два метра, залило две комнаты, ванную, котел, - говорит Лепешкин. - Холодильник, стиральная машинка, тумбочки, кресло выплыли во двор, мебель вся разрушилась. Вода в комнатах стоит до сих пор. Мы с женой перебрались на второй этаж, из дома почти не выходим. Сын и дочь привозят воду и продукты. Хорошо, что дали воду, есть свет. Ребята из МЧС хорошо работают, нас не бросили, помогают.

Дом Владимира стоит у самой реки. Он живет здесь 53 года, а жена - более 60 лет. Ни разу такой беды не случалось. Раньше, в советские годы, русло чистили, а потом перестали - река заросла высокими деревьями, что и стало причиной затопления улиц. Ялтинец считает, что надо вернуть практику расчистки русел, чтобы не было новой беды.

Выше по течению поток разрушил дорогу, образовался тупик. Жители сами расчищают берег от грязи и огромных валунов. Строительной технике сюда не добраться, пока не будут разобраны завалы ниже. В одном из домов подмыло фундамент, дом может рухнуть - соседи, мужчины и женщины, укрепляют его камнями.

Серьезно пострадал дом по улице Ломоносова, 31 - затоплены 10 квартир на первом этаже. Когда началось наводнение, жильцы забаррикадировали ворота. Но потоком несло автомобиль, который ударил по воротам, вода хлынула во двор, затопив его на 1,8 метра. Чтобы спасти пенсионерку с собакой, пришлось выламывать оконную решетку - выйти во двор было невозможно. Люди говорят: помощи пока не дождались, все чистили своими руками.

- Весь двор был в жиже, в квартирах стояла грязная вода, - рассказывает Екатерина Ляхович. - У нашего соседа есть экскаватор, он помог нам расчистить двор, кто-то принес помпу, пробили канализацию, скинулись по 300 рублей, заплатили ребятам, которые вынесли мусор. Нам сейчас нужна вода, мы берем воду из колодца, 20 лет им не пользовались, а сейчас пригодился.

- Только завез новый товар, на 100 тысяч рублей, все смыло, - говорит предприниматель, владелец овощного киоска Армен Мкртчан. - Машину мою, "LADA-2104", смыло, ее до сих пор не нашли. Прилавки, роллеты - все испорчено.

В доме у Анастасии Саакян нет света. Возможно, повреждена проводка. Воду дают, но не постоянно. В доме пострадала бытовая техника, мебель. Очистить двор помогли военные и знакомые строители, а за прочистку канализации пришлось заплатить специалистам 10 тысяч рублей.

- Сейчас больше всего нужны стиральная машинка, холодильник, - говорит Анастасия. - Нам сказали сегодня сидеть дома, придет комиссия для оценки. Но говорят, что "стиралка", телевизор, мебель не входят в компенсацию - только холодильник и кухонная плита. Почему так?

В устье реки Водопадной берег размыт, лежат вырванные с корнем деревья и искореженный автомобиль. Во время наводнения река вышла из берегов, затопив улицы Ломоносова, Бирюкова, Музейную. Жители Ялты, коммунальщики, сотрудники МЧС и военные уже четвертый день чистят город от ила, гравия, веток, булыжников.

Военных во вторник можно было встретить на всех улицах, пострадавших от наводнения. Бойцы подметали заиленную набережную, помогали очищать затопленные подвалы многоэтажек и дворы частных домов, строили плотины - ведь уровень рек еще не пришел в норму, остается риск подтопления жилых домов.

- Наша задача - помочь силам МЧС в расчистке русла, разобрать завалы во дворах домов и на территории станции скорой помощи, - рассказал командир взвода Морского инженерного полка Черноморского флота Дмитрий Колпиков. - Из нашего полка сегодня в Ялту прибыло 100 человек, на этом участке занято 30.

Военные работают бок о бок со спасателями. Выше по течению реки Водопадной ситуация все еще критическая. Уровень воды поднялся на 3,5 метра, русло занесено валунами, гравием, илом, обломками металла и деревьями, вода угрожает подпорным стенам и фундаментам.

- Работы в Ялте идут на восьми направлениях, наиболее тяжелых три: поселок Краснокаменка, район троллейбусного парка, улица Музейная, там продолжается подтопление, - рассказал корреспонденту "РГ" замначальника ГУ МЧС России по Республике Крым Виктор Трояновский. - Работают сотрудники ГУ МЧС Крыма, Донского спасательного центра из Ростова-на-Дону, московского спас-центра "Лидер", всего около 350 человек. Сегодня к вечеру на подмогу прибудут еще два спасцентра - из Тулы и Подмосковья.

Мусор, собранный в кучи, с улиц вывозят управляющие компании. Пострадавшие дома обходят сотрудники "Крымэнерго" и водоканала, выясняют, есть ли проблемы с электричеством и водой.

- Помогаем всем, не только вверенным нам многоквартирным домам, но и частным, - говорит главный инженер МУП РЭО-1 Руслан Аблякимов. - Вывозим бытовой крупногабаритный мусор, все, что люди выбрасывают после потопа: испорченную мебель, ковры, технику. Помогаем пробивать канализацию в частных домах, ведь они гораздо сильнее пострадали.

Кстати

Комиссии местных администраций начали обходить дома и оценивать ущерб. Всего, по оперативным данным МЧС Крыма, в республике уже подано 829 заявок на возмещение материального ущерба от подтоплений в Керчи и Ялте. Деньги людям начали перечислять вчера. Но иногда помощь начинается с восстановления документов.