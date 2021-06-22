Еще несколько регионов вводят обязательную вакцинацию

Речь идет о Ненецком автономном округе, Мурманской и Нижегородской областях, Башкирии. В этих субъектах, как и в целом по стране, фиксируется подъем уровня заболеваемости COVID-19.

В НАО прививка от коронавируса перестанет быть личным делом для граждан, которые и так проходят обязательную вакцинацию в рамках календаря профилактических прививок федерального минздрава. Это люди 60 лет и старше, работники медицинских, социальных и образовательных организаций, сотрудники МФЦ, граждане, имеющие хронические заболевания, студенты старше 18 лет и так далее. Прививки получат не менее 60 процентов представителей этих групп.

В Мурманской области, как заявил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании, все процедуры, сроки и порядки обязательной вакцинации будут определены с учетом логистики прививочных пунктов не позднее 23 июня. В первую очередь новые меры коснутся сотрудников сферы торговли, работников транспорта, социальных и культурных объектов, госслужащих, муниципальных служащих, работников образовательных организаций и общепита. "Прошу спланировать вакцинацию у сотрудников этих коллективов в ближайшие дни", - подчеркнул глава региона.

В Башкирии прививки от COVID-19 станут обязательными и для госслужащих. До 25 июня должны быть вакцинированы не менее 30 процентов сотрудников органов власти, а до 2 июля - 60 процентов. "Не понимаю, как сотрудники администрации главы республики, которые с утра до вечера занимаются борьбой с коронавирусом, убеждают людей вакцинироваться, сами прививку не делают. Это значит, что кадровая работа поставлена ненадлежащим образом", - заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

Первыми об обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан объявили власти Москвы и Подмосковья 16 июня. Вскоре подобные решения приняли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Тверской, Тульской, Сахалинской и Кемеровской областях.