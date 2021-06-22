Как мой прадед воевал: Уральские школьники раскрыли семейные архивы

Целых три месяца длился уникальный проект "Великая Отечественная война в истории семьи", в котором приняли участие 120 свердловских школьников. Сначала ребята писали эссе и собирали артефакты, затем жюри отобрало 15 самых сильных работ, научило их авторов работать с архивными материалами и создавать сайты на платформе Tilda. В финале восемь подростков показали мультимедийные лонгриды о героях войны.

Рассказывали ребята не о плакатных героях, а о родных прадедушках, которых они знают со слов бабушек и дедушек, мам и пап, поэтому истории получились очень личные, проникновенные. Дополненные фото- и видеоматериалами, красноармейскими книжками, наградными листами, вырезками из газет.

- Вот мой прадед Петр Горев, во втором ряду на параде Победы 1945 года! - нижнетагилец Ярослав Мишустин горд этим фактом не меньше, чем его предок, чеканящий шаг по Красной площади. - Из его 13-й роты взяли лишь двоих. Готовились они по шесть часов в день, занимались строевой подготовкой.

Вообще у Ярослава самый необычный проект: если остальные рассказывали про 1-2 прадедов, то он сразу про трех. Один из них, коренной ленинградец Сергей Михайлов, пережил блокаду, потерял мать. Позже вспоминал, как отмечал Новый год в осажденном городе. В школе поставили елку, но актовый зал не обогревался. Сережа, одетый как капуста, весь праздник простоял у стены. Не было ни танцев, ни хороводов, только играл патефон.

Прадед Ярослава по отцовской линии Борис Мишустин попал в плен без сознания в 1941 году. Вез снаряды на передовую, полный кузов - грузовик подстрелили. Из плена Бориса Афанасьевича освободили американцы, предлагали ехать в Австралию или в Южную Америку - отказался. Вместе с другом он в составе колонны из Германии дошел пешком до Урала.

Фото: Татьяна Андреева/РГ

Прадедушка Леры Валиевой Василий Герасимов воевал на Западной Двине, совершил много геройских поступков и на фронте, и после войны, спас детей от пожара, женщину - от хулиганов. При этом глубоко переживал, что пришлось убивать. "Вот смотришь в глаза фашисту в рукопашной, а он - молодой паренек, и у него слезы на глазах. И в голове успевает мысль проскочить: "А ведь его мать ждет". Но тут же другая мысль приходит: "У меня тоже есть мать! И это моя земля, моя Родина".

Яромир Пышменцев из Каменска-Уральского настолько увлекся семейной историей, что начал писать вместе с мамой книгу о своем прадеде Иване Крутикове. Тот прошел три войны подряд - Финскую, Великую Отечественную и Японскую. Перевозил по Дороге жизни продукты в Ленинград и эвакуировал мирных жителей. Однажды лед уже сошел, а переправа еще не была готова. Солдаты взяли 30-килограммовые мешки с луком и понесли на себе через реку. Разве это не подвиг?

- У нас хранятся вещи Ивана Ивойловича, деревянный ящичек, сделанный вручную, потертая солдатская пилотка, ложка и нож. Я представляю, как прадедушка сидит у костра со своими товарищами, уставший после боя или тяжелого похода, и есть кашу из котелка вот этой самой ложкой, - говорит школьник.

Атмосфера на финале получилась настолько неформальной, что Александр Харлов, представитель МИД в Свердловской области, тоже решил поделиться сокровенным. Уже несколько лет он пытается найти данные о воинском пути своего деда, наводчика 76-миллиметровой пушки Григория Барышникова. К сожалению, пока архивы отвечают, что по рядовому и сержантскому составу ничего не сохранилось.

- Вернулся дед в 1946 году из госпиталя, весь переломанный, контуженный, со слухом плохо. Война ему далась очень тяжело. Никогда ничего не рассказывал, а когда я спрашивал ребенком, то отворачивался и смотрел в окно. Все родня просит меня найти, где он служил, через что прошел. Я считаю, что это мой долг, - признался дипломат.

Поздравляя победителей конкурса, директор музея Бориса Ельцина Олег Лутохин отметил, что главный приз они уже завоевали - семейную память. Это ресурс, который с человеком всегда, что бы ни происходило вокруг.

Другим организатором проекта выступило Генконсульство ФРГ в Екатеринбурге.

- Для немцев откровенный взгляд на историю - часть современной национальной идентичности. Сегодня, когда исполняется 80 лет со дня нападения Германии на СССР, мы глубоко чтим память бесчисленных жертв нацисткой диктатуры. Осознаем нашу ответственность в передаче памяти потомкам, чтобы это никогда больше не повторилось, - подчеркнул глава дипмиссии Матиас Крузе.

Прочитать истории можно на сайте www.2206.рф.