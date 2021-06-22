На Ямале вдвое увеличили темпы вакцинации

Ямал вошел в тройку регионов-лидеров в Уральском округе по темпам вакцинации от коронавируса. Прививку здесь поставили уже 39,2 процента жителей. Примерно такие же показатели в Тюменской области и ХМАО-Югре. Об этом "РГ" сообщили в полномочном представительстве президента в УрФО.

Отметим, Ямал с начала вакцинации стойко держится в топе регионов и в стране в целом, где процент привитых жителей самый высокий. И этот фактор приобрел особую значимость именно сейчас, когда по всей стране идет сильный рост заболеваемости. Причем в очередной раз мутировавшим штаммом коронавируса.

Чтобы защитить людей от заражения, темпы вакцинации на Ямале увеличили вдвое. Сейчас за сутки в регионе прививаются около 2000 человек. Еще три недели назад эта цифра была вполовину меньше. В округе работает 75 пунктов вакцинации, один из них круглосуточно. Бригады медиков выезжают на предприятия, чтобы вакцинировать сотрудников без отрыва от работы.

По данным на утро сегодняшнего дня, привилось более 95 тысяч ямальцев, почти 81 тысяча человек получила второй компонент вакцины.

Кроме того, в округе введены ограничения на проведение массовых мероприятий, строго контролируется масочный режим и социальное дистанцирование. В больницах округа дополнительно развернуто 98 коек. Планируется, что на этой неделе еще 20 мест будут оборудованы в Лабытнангской городской больнице.

- Увы, мы наблюдаем рост заболеваемости на Ямале, как и по всей стране. Наша ключевая задача - не допустить наступление третьей волны, действовать на предупреждение. Сейчас эпидемиологический процесс характеризуется увеличением числа заболевших среди молодых, тяжелым течением заболевания, более частым обращением за медпомощью. Поэтому мы призываем всех прививаться. Это единственный способ обезопасить себя, -отметила первый заместитель главы окружного департамента здравоохранения Мария Захарова.

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Для удобства жителей в регионе работает сайт ямалпривит.рф, где указаны контактные данные всех прививочных пунктов, дан перечень необходимых для вакцинации документов, а также вся необходимая информация о вакцине.