На Ямале вдвое увеличили темпы вакцинации

Новости

В оперштабе пояснили рекомендацию о переводе на удаленку работников 12:56
В Новосибирске изготовят спутник для мониторинга "космической погоды" 12:56
Россияне снизили число бронирований на южные курорты России 12:53
Минюст включил НКО "Лаборатория соцнаук" в список иноагентов 12:53
Легендарный джазмен Нобуо Хара умер от пневномии 12:49
Володин возложил цветы к могилам участников ВОВ на Новодевичьем кладбище в Москве 12:46
В Крыму ужесточили антиковидные ограничения 12:44
Заявление на новые пособия можно будет подать с 1 июля 12:40
В Швейцарии открыли дело против банка, где Хуан Карлос I хранил миллионы 12:36
МЧС получит авиацию для оказания помощи на Севере 12:34
Больше половины работающих новосибирцев никогда не были на море 12:29
Матвиенко посоветовала российскому футболу брать пример с балета 12:17
Вышел тизер третьего "Мира Юрского периода" 12:12
"Аэрофлот" изменил правила провоза животных 12:05
Матвиенко сделала назальную прививку от коронавируса 12:04
В Подмосковье в землянке нашли тела гражданок Вьетнама 12:01
В Москве жара приблизится к 40 градусам 12:00
В Роспотребнадзоре рассказали, как купить качественные мясные продукты 12:00
Опубликована архивная запись стихотворения Тарковского к 22 июня 11:57
Выявлен новый симптом COVID-19, характерный только для вакцинированных 11:53
Путин рассказал о надеждах, связанных с окончанием холодной войны 11:43
За накопительной пенсией не обратились 2 млн россиян 11:41
Путин заявил о рисках новой гонки вооружений 11:26
Ряд партий ответил на призыв Матвиенко продвигать женщин 11:24
В Болгарии почтили память жертв Великой Отечественной войны 11:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
22.06.2021 12:39
Рубрика: Власть

На Ямале вдвое увеличили темпы вакцинации

Текст: Елена Панова
Ямал вошел в тройку регионов-лидеров в Уральском округе по темпам вакцинации от коронавируса. Прививку здесь поставили уже 39,2 процента жителей. Примерно такие же показатели в Тюменской области и ХМАО-Югре. Об этом "РГ" сообщили в полномочном представительстве президента в УрФО.
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Отметим, Ямал с начала вакцинации стойко держится в топе регионов и в стране в целом, где процент привитых жителей самый высокий. И этот фактор приобрел особую значимость именно сейчас, когда по всей стране идет сильный рост заболеваемости. Причем в очередной раз мутировавшим штаммом коронавируса.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Ямал вошел в пятерку лидеров по вакцинации от СOVID-19

Чтобы защитить людей от заражения, темпы вакцинации на Ямале увеличили вдвое. Сейчас за сутки в регионе прививаются около 2000 человек. Еще три недели назад эта цифра была вполовину меньше. В округе работает 75 пунктов вакцинации, один из них круглосуточно. Бригады медиков выезжают на предприятия, чтобы вакцинировать сотрудников без отрыва от работы.

По данным на утро сегодняшнего дня, привилось более 95 тысяч ямальцев, почти 81 тысяча человек получила второй компонент вакцины.

Кроме того, в округе введены ограничения на проведение массовых мероприятий, строго контролируется масочный режим и социальное дистанцирование. В больницах округа дополнительно развернуто 98 коек. Планируется, что на этой неделе еще 20 мест будут оборудованы в Лабытнангской городской больнице.

- Увы, мы наблюдаем рост заболеваемости на Ямале, как и по всей стране. Наша ключевая задача - не допустить наступление третьей волны, действовать на предупреждение. Сейчас эпидемиологический процесс характеризуется увеличением числа заболевших среди молодых, тяжелым течением заболевания, более частым обращением за медпомощью. Поэтому мы призываем всех прививаться. Это единственный способ обезопасить себя, -отметила первый заместитель главы окружного департамента здравоохранения Мария Захарова.

В тему

Для удобства жителей в регионе работает сайт ямалпривит.рф, где указаны контактные данные всех прививочных пунктов, дан перечень необходимых для вакцинации документов, а также вся необходимая информация о вакцине.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Ямал - тепло российской Арктики

Главное сегодня

22 июня - День памяти и скорби
22 июня - День памяти и скорби
Путин обвинил Запад в организации переворота на Украине в 2014 году
Матвиенко посоветовала российскому футболу брать пример с балета
Минобороны РФ опубликовало документы о подвиге солдат в первые дни ВОВ
"Спутник V" высокоэффективен, несмотря на мутации COVID-19
Путин опубликовал статью о 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны
Кабмин выделит еще 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет