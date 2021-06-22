На Урале создадут комплекс непрерывного контроля нефтедобычи

Ученые Магнитогорского государственного технического университета разрабатывают оборудование для постоянного сбора и передачи информации о процессе бурения.

В ходе него можно будет получить данные об измерении параметров бурового раствора и химического анализа шлама, минуя лаборатории. Это сократит сроки строительства скважин на полтора-два процента в год и ускорит их ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба вуза.

Когда забор проб осуществляют вручную, это делают 4-6 раз в сутки, но этого недостаточно для того, чтобы получить полную картину о динамике изменений параметров. Комплексы потокового анализа, которые разрабатывают в МГТУ вместе с научно-техническим центром нефтедобывающей компании, позволят оперативно корректировать буровую программу исходя из данных, которые обновляются в режиме реального времени.

- Такие изменения в получении данных позволяют выйти на качественно новый уровень в определении пород и расчленении разреза, а также идентификации элементов-маркеров для корреляции разреза и выделения пластов. - сказал руководитель проекта, ведущий научный сотрудник МГТУ им. Г.И. Носова Дмитрий Чукин. - Непрерывный сбор информации в процессе бурения - это эффективный инструмент исследования, оперативного управления и специального регулирования для решения проблем, возникающих во время бурения, включая поглощения, прихваты бурильной колонны, контроль пластового давления

Система контроля параметров бурения включает в себя датчики, устройства и программное обеспечение, объединенные в единый комплекс. Проект находится на стадии разработки концепции комплекса. Первый прототип обещают создать к концу 2021 года.