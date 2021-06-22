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22.06.2021 15:29
Рубрика: Власть

Свердловский губернатор назвал условия обязательной вакцинации

Текст: Татьяна Воробьева

В Свердловской области работодателям будут рекомендовать в обязательном порядке привить своих сотрудников от COVID-19. Но случится это не сегодня и коснется, вероятно, не всех. "Мы рассматриваем вопрос, связанный с отдельными категориями отраслей. Но, чтобы подписать такой документ, нужен жесткий и понятный план поставок вакцины - пояснил на сегодняшнем брифинге губернатор Евгений Куйвашев. - Думаю, на этой неделе мы его получим, и, как только будем знать, сколько гарантированно получим доз вакцины, подпишем соответствующий документ".

Фото: iStock
В Свердловской области отменили фестиваль Ural Music Night и выпускные

По данным оперштаба, с 15 по 22 июня в области завезли 57,9 тысячи доз. К концу недели ожидается поставка 20,1 тысячи доз "Спутник V" и еще 3240 - "ЭпиВакКороны".

"Производители услуг, рестораны, магазины хотят работать, не хотят закрываться, как в 2020 году - это был серьезный удар по экономике. И, конечно, мы максимально будем делать так, чтобы реализовать мероприятия и нормативы в соответствии с новыми требованиями", - подчеркнул глава региона. По его словам, уже сегодня есть компании, в которых все (или почти все) сотрудники вакцинированы.

Сотрудники Гортранса в Екатеринбурге, например, получили значки "Привит против COVID-19". По мнению руководства транспортного предприятия, так пассажирам будет психологически комфортнее находиться в трамвае, троллейбусе или автобусе. Первыми значки получили привитые медработники, за ними - сотрудники кинотеатров, музеев и магазинов.

Ранее, напомним, для сдерживания распространения инфекции отменили несколько популярных мероприятий, традиционно собирающих тысячи зрителей. Сегодня губернатор отдельно подчеркнул: есть шанс, что позднее праздники все же состоятся.

"Фестиваль Ural Music Nightпока перенесен на неопределенный срок. То же касается и других массовых мероприятий - например, Сабантуя. Мы его обязательно проведем, когда придет время", - сказала он.

Пока же планируется жестче проверять, как люди соблюдают меры безопасности: за отсутствие масок в общественных местах вновь начнут штрафовать. "Мы монитором ситуацию, люди расслабились", - констатировал Куйвашев.

Кстати

Свердловский минздрав организовал 954 дополнительных места для больных COVID-19 и пневмонией. Как передает оперштаб, дополнительные койки развернуты в Госпитале ветеранов войн и детской горбольнице №8 в Екатеринбурге, в медучреждениях Каменска-Уральского, Карпинска, Нижнего Тагила, Ревды и Ирбита. Плановая медпомощь сохраняется, но маршрутизация пациентов в перечисленных выше больницах изменится.

"В Свердловской области "ковидные" госпитали организованы в 27 медицинских организациях. В регионе имеется необходимый резерв коечного фонда, диагностического и реанимационного оборудования, лекарственных средств", - передает ведомство.

Между тем

За минувшие сутки на Среднем Урале - 175 новых случаев COVID-19 (всего за время пандемии - 92 108). Выздоровели за весь период - 85 870. Скончалось в общей сложности 3 709 пациентов с заболеванием.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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