Обратить внимание на Игоря Миняйло, жителя деревни Патрушева в пригороде Тюмени, "РГ" посоветовала лидер инициативной группы населенного пункта Любовь Иванова.

Шутка ли: вместо того чтобы, как соседи, оставлять за забором частных домов мешки с мусором (из-за отсутствия свободной муниципальной земли в деревне нет контейнерных площадок), в течение шести лет Игорь Витальевич ежедневно сортирует и самостоятельно сдает твердые бытовые отходы: часть отвозит в специализированные компании, а несортируемые фракции отправляет в бак у своей городской квартиры. Настолько сознательного и принципиального человека давно не встречала - причем первый его пунктик проявляется в постоянстве экологических привычек, а второй - в противостоянии региональному оператору по вывозу ТКО, услуги которого Миняйло называет несовременными, наносящими вред окружающей среде.

- К постоянному разделению отходов пришел не сразу - прежде изучил, как это устроено в разных странах. Родные беспрекословно выполняют единственное требование - прямо на кухне отделять пищевые отходы от непищевых, а дальше за дело берусь сам, - комментирует тюменец. - Я с детства люблю наводить чистоту и того же прошу от окружающих. Возмущаюсь, когда автомобилисты выбрасывают из окон машин окурки и фантики, когда мусорщики при загрузке мешков рвут их и не удосуживаются прибрать после себя.

Копит и сдает инженер по нефтяному и газовому хозяйству, руководитель собственной компании стекло, картон, бумагу, некоторые виды пластика, металл.

- Пластик, который перерабатывается под высоким давлением, принимают хорошо. Пластик низкого давления не берут, но я все равно собираю и увожу - вдруг пристроят. Отдельно лежит технический пластик. Тут - стекло. Часть картона и бумаги идет на растопку бани, камина, уличного гриля. Металл складирую у гаража. Пищевые отходы, сорняки, срезанную газонную траву отправляю в компостный контейнер. Одежду отдаем многодетным семьям, погорельцам, в общем, всем нуждающимся, - объясняет экоактивист.

Каждая фракция накапливается в своем темпе - пластик, конечно, быстрее (почти каждый месяц по огромному кулю), стекло и металл чуть медленнее (от четырех месяцев до полугода). Обычно Миняйло выстраивает маршрут, чтобы в одну поездку развести разные ТКО - в Тюмени, кстати, многие компании работают с физлицами, хоть стопку старых журналов им принеси. За год, подсчитал бизнесмен, выручает до 10 тысяч рублей.

- Дело не в деньгах, а в душевном спокойствии: приятно осознавать, что ты не бесполезен, - замечает собеседник.

Поначалу жители деревни удивлялись дотошному соседу: уж чего проще свалить мусор в одну тару и выставить за ворота! Но недавно инициативная группа попросила поделиться опытом. Игорь Миняйло считает, что менталитет наших граждан меняется в лучшую сторону, но не быстро. Главное - собственный положительный пример: долго, кропотливо, возможно, нудно объяснять людям, что так можно, а так - нельзя. Что пройтись вдоль родной улицы, собирая бумажки, и выкосить траву в канавах совсем не зазорно.

Добавлю: весь предыдущий год Игорь Витальевич вел эпистолярную войну с энергосбытовой компанией "Восток", осуществляющей агентскую деятельность по обращению с ТКО. В доме в Патрушева он живет с 2008 года, договор на обслуживание не заключал, никаких уведомлений ранее не видел, а в 2020-м вдруг получил письмо, в котором ему объявили о долге - свыше пяти тысяч рублей. Много месяцев он доказывал, что сам сортирует отходы, прилагал фотографии, приемосдаточные акты, документы на квартиру в городе, куда увозит часть мусора. На что следовало замечание: это самоуправство - накапливать и утилизировать отходы в деревне без вмешательства регоператора не имеет права… Более того, если утрировать те ответы, выходит, каждый житель Тюмени и Тюменского района просто обязан платить, независимо от того, оказывают ему услуги или нет.

Сюжет для фельетона - не иначе. Игорь Витальевич говорит, что в суд, скорее всего, его рано или поздно пригласят… Но сдаваться не собирается - будет так же разделять, учить этому соседей и указывать компании по обороту ТКО на недочеты в работе.