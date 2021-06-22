В Челябинской области из-за аномальной жары погибла рыба

На берегах реки Ай в Златоусте обнаружили множество мертвых рыбин.

Жуткие фотографии и видео с представителями речной фауны без признаков жизни появились в соцсетях. На кадрах запечатлены участки реки у берега, в которых лежит погибшая рыба.

Инцидент взяли на контроль в министерстве экологии Челябинской области. Там пояснили, что на место происшествия для забора воды выехали специалисты.

- По факту замора будет проведена проверка. Следует отметить, что это не единичные факты. Похожую ситуацию жители области наблюдали в этом году на Айском пруду и на других водоемах региона. Все они были связанны с естественными и природными причинами: аномальной жарой, большой прогреваемостью водоемов вследствие падения уровня воды и цветения сине-зеленых водорослей, - сообщил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Он подчеркнул, что несмотря на вероятную естественную причину, инцидент все равно будут расследовать. По данным чиновника, угрозы жизни и здоровью жителей нет.