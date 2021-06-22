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Рубрика: Власть

В Курганской области предложили открыть охоту на лебедей

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
В Курганской области предлагают включить лебедей в список охотничьих ресурсов. По их наблюдениям, пернатых развелось так много, что они стали опустошать и вытаптывать сельхозпосевы, вытесняют с озер диких уток, забивают домашних птиц.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На заседании аграрного комитета облдумы показали слайды, как красивые, величавые, благородные птицы с царской осанкой хозяйничают на фермерских угодьях, выискивая, чем бы поживиться.

Фото: iStock
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- Осенью здесь будет, как на футбольном поле: все вытоптано, утрамбовано, без единого колоска, - комментирует глава региональной Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Владимир Алейников.

- В выходные на озере Утичье я насчитал 500 штук, потом сбился со счета, - говорит его коллега.

Кстати, в день взрослая птица может съесть 3-4,5 килограммов пищи. По мнению хозяйственников, пришло время заняться регулированием численности благородных обжор, иначе можно остаться без урожая.

Специалисты признают: там, где на воде поселился лебедь, других птиц не остается. Правда, в водоеме он обычно только ночует, а весь день проводит в поле.

По данным регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, рост численности лебедей наблюдается не только в Зауралье. Но отстреливать их нельзя: охраняются законом. Охота на них была полностью запрещена еще в 1960-х годах из-за малого их количества. Но с тех пор много чего изменилось.

Фото: iStock
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На территории Курганской области гнездятся два вида этих пернатых - шипун и кликун. Помимо Зауралья кликун занесен в Красные книги Башкортостана, Удмуртии, Пермского края, Свердловской и Челябинской областей, ряда других субъектов. Шипун тоже взят под охрану во многих регионах. Поскольку птица перелетная, к вопросу об охоте на нее надо подходить осторожно (кстати, на территории соседнего Казахстана охота на него разрешена).

- Для отнесения лебедя к охотничьим ресурсам и регулирования его численности необходимо провести сначала научно-исследовательские работы о целесообразности его добычи и возможных последствиях открытия охоты на него, - пояснил директор регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Станислав Носков. - По результатам принимать решение.

Департамент уже общался по этой проблеме в федеральном профильном министерстве. Там готовы пойти навстречу и уже в следующем году выделить средства на исследовательские работы, так как это их полномочия и областные деньги на эти цели тратить нельзя. По предварительной оценке, потребуется примерно 90,3 тысяч рублей. После этого вопрос будет вынесен на общественные обсуждения. В народе лебеди ассоциируются с символом верности, преданности, красоты, мудрости. Достаточно вспомнить, сколько про них написано сказок и сложено песен. Без мнения общественников здесь не обойтись. Аграрии согласны: вопрос деликатный, после исследований надо выслушать всех, кого волнует эта тема.

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