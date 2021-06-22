В Уральском федеральном округе по темпам вакцинации лидирует Югра

В Югре поставили прививки уже почти 40 процентов всех жителей. Для сравнения: средний показатель по Уральскому федеральному округу - 29 процентов. Немного отстают Тюменская область и Ямал.

Югра сегодня один из лидеров по темпам вакцинации в России. Сегодня, когда по всей стране идет активный, почти по экспоненте, рост заболеваемости новым штаммом COVID-19, это особенно актуально.

- Если мы сделаем прививку, то будем уверены в собственной безопасности. Нельзя забывать и об ответственности за здоровье других людей, - не раз подчеркивала глава Югры Наталья Комарова, призывая жителей вакцинироваться.

Отметим, местные власти предприняли максимум усилий для достижения высоких темпов вакцинации.

Прививочные пункты находятся практически в шаговой доступности от мест компактного проживания жителей. В общей сложности в муниципалитетах округа организован 131 пункт вакцинации, за сутки в них прививают почти 4500 человек. Сформированы 54 мобильные прививочные бригады. Они выезжают на предприятия, чтобы сотрудники могли поставить прививку без отрыва от работы. К слову, сотрудникам многих компаний администрация предоставляет выходной после прививки. Кроме того, в округе проходят розыгрыши призов для тех, кто решил привиться.

При этом в Югре не опасаются выносить на открытое обсуждение и острые проблемы вакцинации. Ведь кто-то, надо признать, опасается ставить прививку.

- Виной тому - недостаточная просветительская работа, - отметила губернатор Наталья Комарова в ходе очередной встречи с жителями в прямом эфире. - Сегодня ученые всего мира подтверждают, что окончательная победа над коронавирусом может быть достигнута благодаря вакцинации. Но сам процесс вакцинации сталкивается с препятствиями не медицинского или технического характера, а именно в виде недостаточного просвещения людей. Не все понимают, как работает вакцина, как формируется иммунитет.

- В последние дни значительно выросло число заболевших и тех, кто лечится в больницах. Только вакцинация сегодня - надежный и проверенный способ защитить себя от инфекции, - подтвердил слова главы региона директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Отметим, в регионе уделяется не только огромное значение прививкам, здесь проведут углубленный скрининг для уже переболевших.

Как отмечают врачи региона, для югорчан, перенесших коронавирус диспансеризация будет проводиться в первую очередь. Они могут пройти обширное исследование, которое позволит проверить состояние сердечно-сосудистой и других важных систем человека. Это необходимо для того, чтобы выявить, повлияла ли инфекция на организм. После обследования предусмотрено стационарное лечение и реабилитация.