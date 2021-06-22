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21.06.2021 20:24
Рубрика: Общество

Правила для бультерьера

Региональные власти смогут устанавливать требования к выгулу домашних животных
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(8486)
Госдума начала сбор отзывов на законопроект, наделяющий региональные власти полномочиями прописывать правила содержания и выгула домашних животных. Инициативу уже поддержало правительство страны.
Этот пес еще не знает, что вскоре ему придется гулять по новым правилам. Фото: Getty Images Этот пес еще не знает, что вскоре ему придется гулять по новым правилам. Фото: Getty Images
Этот пес еще не знает, что вскоре ему придется гулять по новым правилам. Фото: Getty Images

Ни зверь, ни его хозяин не должны позволять себе на улице ничего лишнего. Это аксиома. Тем не менее практика показывает, что "лишнего" люди и звери нет-нет да и позволяют себе.

Фото: Юлия Суконкина
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Недавно в Воронеже в выходной день подвыпивший мужчина натравливал на людей свою собаку. Овчарку. Без намордника.

А в Чувашии весной глава одного из сельских поселений даже обратился к местным владельцам собак со специальным обращением: не давать своим любимцам воли.

"Еще раз убедительно рекомендуем не оставлять собак без привязи! Выгуливание животных на территории села разрешается только в присутствии хозяина и на поводке!", дословно говорилось в послании односельчанам.

Глава администрации напомнил простые в общем-то вещи: "Собака без хозяина - это источник повышенной опасности, который представляет угрозу жизни наших собственных детей. Укус собаки является болезненным и несет опасность заразиться бешенством. Стоит отметить, что в случае укуса хозяина собаки могут привлечь к гражданской ответственности, возможно, даже к уголовной".

Многим владельцам собак, похоже, трудно поверить, что их "ласковый и нежный зверь" для кого-то может быть совсем неласковым. Тем не менее это факт.

Эксперты напоминают, что в конце 2018 года был принят закон об ответственном обращении с животными. В нем установлены только самые общие требования к содержанию и выгулу домашних животных.

При выгуле надо убирать за любимцем плоды его жизнедеятельности (если выражаться официальным языком). Владельцу надлежит "исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги..., во дворах домов, на детских и спортивных площадках". Нормы правильные, но их мало. Разработчики законопроекта уверены: правила надо детализировать. Сделать это смогут региональные власти с учетом местной специфики.

В частности, местные депутаты смогут устанавливать требования к длине поводка для собаки, запрет на выгул домашних животных лицам, находящимся в состоянии опьянения, запрет на выгул домашних животных, требующих особой ответственности владельца, лицам в возрасте до 14 лет. И т.п. Иными словами, от общих правил перейдем к тем самым деталям. Например, какой длины должен быть поводок у бультерьера? А сколько промилле в крови не возбраняется хозяину овчарки?

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Кстати, в Саратове как-то зимой поступил тревожный звонок в местную службу спасения: в одном из магазинов у выхода агрессивная собака бросалась на покупателей, не давала им выйти. Рядом с животным лежал ее пьяный хозяин. К месту происшествия прибыли спасатели и участковый. Спасатели с помощью петли для отлова вывели собаку на улицу. А участковый провел профилактическую беседу с разбуженным хозяином собаки. После этого владелец забрал пса и ушел.

Конечно, любые запреты звучат тем весомей, чем чувствительней за них санкции. Однако пока вопрос наказания за нарушения правил выгула собак остается открытым. В федеральном КоАП нет норм, предусматривающих ответственность за неправильное содержание собак и кошек, в том числе нарушения правил выгула. В некоторых регионах введены местные штрафы за неправильные прогулки с собаками, но такие законы часто отменяются по решению суда.

Сейчас ведется работа над проектом нового КоАП. Предполагается, что в нем будет решен и вопрос наказания владельцев животных, допустивших какие-то нарушения. В частности, обсуждается предложение ввести общую норму, наказывающую за нарушение установленных для домашних любимцев правил, и под статью будут попадать в том числе нарушители региональных прогулочных норм.

Общество Природа

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