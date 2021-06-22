Уже с 28 июня все столичные рестораны или "рестики" - на московском диалекте, перейдут на формат ковид-фри. Туда пустят только тех, кто привился от коронавируса, имеет отрицательный ПЦР или "хороший" анализ на антитела. И никаких бумажек - только QR-код с подтверждением! Ряд заведений уже перешли на такой формат работы. Мы с фотокорреспондентом и оператором не упустили момента заглянуть на ковид-фри-обед.

Повода для похода мне, вакцинированному, придумывать не пришлось. Я в ресторанах иной раз работаю. А что: взял кофе за 100 рублей - сиди хоть весь день под кондиционером и с бесплатным Wi-Fi. Вот при таких обстоятельствах я и оказался вчера в одном из первых "свободных от ковида" общественных мест в Москве.

Издали ковид-фри от "не фри" никак не отличить. На входе в "Чайхону" на улице Дмитрия Ульянова нет никаких вирусных знаков. Весьма привлекательная веранда без всяких там санпропускников. А вот первое, что слышишь от хостес Натальи после "рады вас видеть": "С сегодняшнего дня наш ресторан работает в режиме ковид-фри: пускаем только гостей с QR-кодами о вакцинации".

Как я уже рассказывал на сайте "РГ", второй компонент прививки получил еще в январе. А в апреле приложение "Госуслуги" заботливо сгенерило мне метку, подтверждающую этот факт. Лежал он себе и лежал в приложении невостребованный до вчерашнего дня. Скачать его очень просто: в личном кабинете надо перейти в раздел "Вакцинация" - и вот ваша метка. В видеоверсии похода - весь этот 6-секундный процесс можно рассмотреть покадрово.

Мой иммунный статус Наталья проверяет самым обычным смартфоном. Когда камеру наводишь на QR-код, то о тебе сразу узнают все. Шутка. Но действительность сертификата определяется точно, показывая последние цифры номера паспорта, к которому он привязан. Паспорт, между прочим, надо брать с собой. Даже если ничего горячее кофе тестировать не будете. Да, чуть не забыл: температуру тоже измеряют.

Признаться, я ожидал, что ресторан будет кичиться своим статусом и как-нибудь его обыграет. Например, включит в меню какую-нибудь картошку-ковид-фри. "Нет, ничего такого нет, и цены никак не поменялись, - говорит амбассадор ресторанного холдинга Елена Попова. - Это же мы сделали не как "фишку". Мы реально хотим, чтобы гостям было безопасно. Многие наши посетители желают жить прежней, доковидной жизнью. Если уж отдыхать - то подольше. И формат ковид-фри в этом помогает".

Пока на кухне готовили наш лимонад и кофе, немного разговорили официантов и хостес. Выяснилось: никаких поголовных прививок от официантов никто не требует. Многие привились сами, а когда пошел рост заболеваемости - начали записываться на вакцинацию.

А вот и обед! В ресторан, меж тем, идет публика на перекус. Однако на пути к торжественному ритуалу бизнес-ланча встречают ту же хостес Наталью. Большинство из тех, кто приходил днем, вообще первый раз услышали о проекте ковид-фри. Да и прививок у них нет. Никто в принципе на словах не скандалил, но лица были еще те. Пока мы с фотокором пили кофе, вежливый от ворот поворот дали восьмерым гостям. "Некоторые гости уйдут, но что поделать! Мы должны заботиться о безопасности. Это для нас приоритет. Особенно на фоне цифр заболеваемости - мы же за ними все время следим", - говорит амбассадор Елена Попова.

А ведь уже с 28 июня абсолютно для всех, кто захочет зайти в любое кафе, эта процедура с QR станет обязательной. Код можно будет получить на mos.ru или через приложение "ЕМИАС". Его сгенерируют тем, кто прошел вакцинацию, переболел в последние полгода или имеет свежий отрицательный ПЦР-тест. Выдавать такие коды будут с 25 июня.

К тому же те, кто привился, получают массу преимуществ в ковид-фри ресторане. Самое главное - для гостей никаких масок и перчаток. Справедливости ради - за все то время, что я работал в других кафе, я ни разу не видел перчаточно-масочной жесткости. В "рестиках" обычно просят надеть защиту при заказе. А так - не будешь же обедать с закрытым ртом, как герой советского мультфильма. Однако все равно в обычных ресторанах суровый охранник нет-нет - да попросит "масочку". В ковид-фри такого нет. Для персонала маски-перчатки по-прежнему норма.

Те, кто привился, получают массу преимуществ в ковид-фри ресторане. Самое главное - для гостей никаких масок и перчаток

Рассадка тут - доковидная. Полутораметровой дистанции между столиками нет. И это преимущество для больших компаний. Как говорят сотрудники заведения, принимаются заказы на праздники, корпоративы, дни рождения. При условии, что участники застолья привились. Исключение тут только для детей. Их пока не прививают, поэтому ребят можно приводить без всяких кодов. Им разрешат бегать без масок и перчаток.

А по вечерам над ресторанами ковид-фри горячий воздух не дик и не глух. В отличие от других заведений "бесковидные" могут работать хоть до утра. Музыка, танцы, застольная беседа могут затягиваться за полночь. Пусть все будут здоровы - прекрасный тост!