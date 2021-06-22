Ряд партий ответил на призыв Матвиенко продвигать женщин

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала во вторник журналистам, что ряд российских партий откликнулся на ее призыв включать больше женщин в "проходную" часть избирательных списков.

По ее словам, письмо на эту тему было направлено еще в марте. В нем глава Совфеда указала, что участие женщин в выборах в хвосте списка - это мнимое равенство, а расширение их представительства в органах власти - мировой тренд.

"Если партии учтут этот фактор, я думаю, что они получат больше поддержки общества", - считает Матвиенко.

Она также сообщила, что ряд лидеров партий откликнулся на призыв, и предложила дождаться результатов предвыборных съездов.

Валентина Матвиенко сказала также, что ее порадовала первая пятерка федерального списка "Единой России", в которую вошли "две яркие женщины". Спикер надеется, что они достойно проявят себя и в будущем счет в избирательных списках с нынешнего 3:2 увеличится в пользу женщин.