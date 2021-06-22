Работодателям организаций ракетно-космической отрасли Российской Федерации от 11 июня 2021 г. N 14-4/10/В-6981

На федеральном уровне заключено Отраслевое соглашение по организациям ракетно-космической промышленности Российской Федерации на 2021 - 2023 годы между Общероссийским отраслевым объединением работодателей "Союз работодателей ракетно-космической промышленности России" и Общественной организацией "Общероссийский профессиональный союз работников общего машиностроения" при участии Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (далее - соглашение).

Соглашение прошло уведомительную регистрацию в Федеральной службе по труду и занятости (2 апреля 2021 г., регистрационный N 3/21-23), размещено на официальном сайте Минтруда России.

В соответствии с частью 8 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации предлагаю работодателям организаций ракетно-космической отрасли Российской Федерации, не участвовавшим в заключении данного соглашения, присоединиться к нему.

Обращаю внимание, что если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования данного предложения в Минтруд России работодателями, не участвовавшими в заключении соглашения, не будет представлен в установленном частью 9 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации порядке мотивированный письменный отказ присоединиться к соглашению, то соглашение будет считаться распространенным на этих работодателей.

Министр труда и социальной защиты

Российской Федерации А. Котяков