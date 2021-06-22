Роман Головченко: Санкции в отношении Беларуси не останутся без ответа

Введение санкций в отношении Беларуси, прежде всего, утверждает премьер-министр Роман Головченко, дискредитирует политику Евросоюза в отношении Минска. Кроме того, предупредил глава кабинета министров, все "они не останутся без ответа".

По словам главы исполнительной власти РБ, которые приводит БЕЛТА, соответствующая служба уже изучает текст санкций в отношении белорусских граждан и предприятий и выбирает "наиболее адекватные меры реагирования из того набора, о котором доводили сигнал нашим партнерам". Он дал понять журналистам, что "не за горами то время, когда мы эти решения примем".

Премьер указал в этой связи, что заявление европейских чиновников о том, что санкционная политика осуществляется, якобы, исключительно "ради белорусского народа", по меньшей мере "цинично и беспринципно".

Он обратил внимание и на мотивацию, которое используют в Брюсселе при объявлении санкций против предприятий РБ. "Например, экономические санкции против "МАЗа" вводятся на основании того, что президент страны назвал его одним из ведущих машиностроительных предприятий, а против "БЕЛАЗа" - так как глава государства назвал его национальным достоянием и брендом Беларуси. И поэтому эти предприятия заслуживают экономического наказания?" - возмутился премьер-министр.

"Мы живем дальше, работаем. У нас достаточно резервов и ресурсов, мы давно готовы к этим условиям", - подчеркнул Роман Головченко.