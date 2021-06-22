Роман Романенко поддержал инициативу Анны Кузнецовой о "декретных выплатах" для бабушек и дедушек

Депутат Госдумы, летчик-космонавт и Герой России Роман Романенко поддержал инициативу уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой о необходимости введения выплат для бабушек и дедушек, помогающих в воспитании маленьких детей.

"В нашей стране "институт бабушек" развит очень сильно: пожилые родители зачастую стремятся помогать своим детям в уходе за внуками даже в ущерб себе, увольняясь с работы. Но забота о малышах - это не только радость, но и большой труд. Анна Кузнецова предложила, чтобы этот труд был оплачен. На мой взгляд, хорошее, справедливое предложение", - заявил Романенко.

Напомним, об идее о выплатах для бабушек и дедушек Анна Кузнецова рассказала на XX съезде партии "Единая Россия". Романенко добавил, что у него также есть инициатива по поддержке этой категории людей - он предлагает предусмотреть в Трудовом кодексе возможность для работающих пенсионеров брать дополнительные оплачиваемые отпуска по уходу за внуками совместно с кем-то из молодых родителей.

"Возможно, мы объединим усилия с Анной Юрьевной и разработаем единый документ, предусматривающий поддержку бабушек и дедушек в период их посильной помощи молодым родителям", - отметил Романенко.