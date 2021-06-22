Роман Романенко: Высокая оценка нашей деятельности президентом - стимул для дальнейшей эффективной работы

Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко принял участие во встрече президента Владимира Путина с депутатами Государственной Думы седьмого созыва в Кремле.

"В своем выступлении, подводя итоги VII созыва, президент дал высокую оценку проделанной нами работы. Уверен, что для тех депутатов, кому избиратели вновь окажут доверие, сегодняшняя оценка Владимира Владимировича станет хорошим стимулом для дальнейшей работы. По крайней мере, для себя я это так расцениваю", - прокомментировал Роман Романенко.

Депутат отметил, что за период созыва он стал автором и соавтором 26 принятых законов, затрагивающих вопросы обеспечения государственной безопасности, регулирования деятельности авиации и воинской службы, социальной поддержки военнослужащих и других категорий граждан.

В составе фракции "Единой России" Роман Романенко принял участие в разработке важнейших законодательных актов, в том числе о продлении программы материнского капитала, об ипотечных каникулах, о дачной и гаражной амнистиях, о развитии телемедицины.

Президент России Владимир Путин провёл в Кремле встречу с депутатами Государственной Думы РФ седьмого созыва и подвёл итоги законодательной деятельности. Глава государства отметил, работа депутатского корпуса в последние полтора года проходила в очень непростых условиях. Несмотря на борьбу с коронавирусом, законодательный процесс в России не прерывался.

"Насколько было важно работать без пауз, я думаю, понимают все: без своевременного принятия законов могут попросту "встать", и "встали" бы у нас целые отрасли, забуксовали бы важнейшие проекты и программы, необходимые для развития регионов, для повышения качества жизни миллионов людей", - сказал Владимир Путин.

Встреча главы государства с представителями Госдумы в таком формате проходила впервые. Ранее президент встречался с лидерами думских фракций.