Росавиация: В Турцию 22 июня вылетит 78 рейсов

В Турцию 22 июня, в день возобновления авиасообщения с курортами страны, планируется вылет 78 регулярных и чартерных рейсов, сообщили в Росавиации.

"Ожидается, что 22 июня будет выполнено 78 регулярных и чартерных рейсов, из которых российские авиакомпании выполнят 54 рейса. Сегодня запланировали полеты "Аэрофлот", "Роял Флайт", "Смартавиа", "Азур Эйр", "Икар", "Ямал", "Северный ветер", "Победа", "Ред Винг", "Сибирь", "Россия", - указали в ведомстве.

Российские и турецкие авиакомпании могут выполнять полеты из 32 международных аэропортов России в пять городов Турции: Стамбул, Анкара, Анталья, Даламан, Бодрум, уточнили в Росавиации.

На основании решений Межведомственной комиссии по допускам авиакомпаний к воздушным перевозкам 12 российских авиаперевозчиков получили более 160 допусков на международные пассажирские перевозки в семь городов на территории Турции.

Регулярное и чартерное пассажирское авиасообщение между Россией и Турцией было возобновлено с 00:00 мск 22 июня 2021 года по решению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.