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Рубрика: Экономика

Россияне снизили число бронирований на южные курорты России

Текст: Евгений Гайва

Россияне снизили число бронирований на южные курорты России после объявления о возобновлении авиасообщения с турецкими курортами. Об этом сообщили "РГ" сервисы по бронированию билетов.

Фото: Istock
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Открытие популярных зарубежных маршрутов привело к снижению количества поисковых запросов по черноморским курортным направлениям, указали в компании Aviasales. "В среднем, пользователи на 10% реже искали билеты в Сочи и на 25% в Симферополь", - отметил представитель агрегатора.

Небольшое снижение числа бронирований авиабилетов на отечественные курорты за последние несколько дней отметили также аналитики сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Однако это может быть не связано напрямую с открытием авиасообщения с Турцией, отметили в компании. Прежде всего, снижение бронирований там связали с резким ростом заболеваемости, а также переполненностью российских курортов.

Кроме того, россияне могут опасаться введения ограничений. Также к снижению бронирований авиабилетов приводят проблемы с бронированием мест в отелях.

При этом, большинство туристов все же нацелены на отдых в России. Кто-то уже забронировал билеты ранее, а кто-то ожидает стабилизации ситуации.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что россияне начали менять путевки на российские курорты в пользу отдыха Турции. Её слова приводит РИА Новости.

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