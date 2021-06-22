Россия демонстрирует новейшую боевую технику

Х международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021 пройдет в столице Беларуси с 23 по 26 июня. Наша страна - ее традиционный участник и один из крупнейших экспонентов.

Надо отметить, что продукция белорусской оборонки, тесно связанная в своей комплектации с российской, пользуется хорошим спросом в странах СНГ, а также в дальнем зарубежье. Посмотреть на экспозиции MILEX приезжают представители Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии. В этом году в работе выставки примут участие 47 официальных делегаций из 30 стран.

Единую российскую экспозицию организовал "Рособоронэкспорт". "Сегодня мы выходим на новый уровень военно-технического сотрудничества с Беларусью, консолидируя в своем контуре экспорт в дружественную страну продукции большинства российских оборонных предприятий. Компания готова взаимодействовать с партнерами из республики по военной технике для всех видов вооруженных сил, осуществлять поставки в соответствии с положениями ОДКБ. Кроме того, мы намерены существенно расширить технологические связи между разработчиками и производителями высокотехнологичной продукции наших государств как в интересах Вооруженных сил России и Беларуси, так и при исполнении контрактов для третьих стран", - заявил накануне открытия выставки гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Вне всякого сомнения, в центре внимания окажется продукция "Уралвагонзавода", прежде всего - танк Т-14 на платформе "Армата" и универсальная бронированная инженерная машина. Если о танке нового поколения известно уже немало, то инженерная машина - настоящая сенсация. Она обладает функционалом сразу трех машин - бронированной ремонтно-эвакуационной, инженерной машины разграждения и бронированной машины разминирования.

Не менее интересна экспозиция АО "Кронштадт". На ее статической стоянке представлен натурный образец беспилотного разведывательно-ударного комплекса большой продолжительности полета "Орион-Э" с наземным пунктом управления, вариантами полезной нагрузки, а также с авиационными средствами поражения. Подчеркивается, что в производстве этого комплекса планируется участие белорусских промышленных компаний.

В производстве беспилотного комплекса "Орион-Э" планируется участие и белорусской промышленности

Обратят на себя внимание грозные снайперские винтовки SVLK-14S "Сумрак" и DVL-10V3 "Волкодав". А также комплекс противодействия беспилотникам "Пищаль-ПРО". И многое другое. Российская оборонка в Минске представлена во всей красе.