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22.06.2021 01:45
Рубрика: Экономика

С доставкой на дом

Лекарства можно будет получить по почте или с курьером
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Неделя № 136(8487)
Жителям сел и деревень станет проще приобрести нужное лекарство: с 1 сентября будет расти число аптек, которые принимают заказы через интернет и доставляют их на дом по почте или курьерские организации. Право на дистанционный отпуск безрецептурных препаратов получили несетевые аптеки. Они будут торговать как на своих сайтах, так и на сайтах интернет-агрегаторов.
У 20% россиян нет стационарной аптеки в радиусе пяти километров. Фото: РИА Новости У 20% россиян нет стационарной аптеки в радиусе пяти километров. Фото: РИА Новости
У 20% россиян нет стационарной аптеки в радиусе пяти километров. Фото: РИА Новости

С прошлого года удаленно торговать лекарствами могут крупные аптечные сети, но они есть не во всех регионах и сосредоточены в больших городах. Таким образом, в 37 субъектах РФ разрешения на удаленную торговлю лекарствами аптекам вовсе не выдавались, а из 69 тысяч российских аптек его получили только 485, пояснили в Росздравнадзоре. И то, что на рынок придут новые - несетевые - игроки, позволит решить вопрос с доступностью лекарств в удаленных и малонаселенных регионах, где нет крупных аптечных сетей.

В 37 субъектах РФ разрешения на удаленную торговлю лекарствами вовсе не выдавались

Новые правила закрепляют, что при дистанционной торговле стоимость лекарств не должна быть выше той, которая на них установлена в самой аптеке. Ответственность за условия хранения и качество лекарств полностью возлагается на аптечные организации, даже если медикаменты продаются на сайте партнера и доставлены сторонними курьерскими компаниями.

У 20% россиян нет стационарной аптеки в радиусе пяти километров.

Кстати

Доставлять лекарства фармацевтическим маркетплейсам и интернет-аптекам поможет "Почта России".

"Инфраструктура почты позволяет решить проблему обеспечения лекарствами граждан, проживающих в труднодоступных районах. И сегодня с минздравом обсуждается вопрос о возможности выдачи препаратов, в том числе - из отделений почтовой связи", - сказал руководитель департамента развития экспорта и новых направлений бизнеса "Почты России" Владимир Виноградов.

Почему фармацевтика не готова вкладываться в создание аптек в ИЖС

По его словам, у 20% населения (32 млн россиян) сегодня нет аптек в радиусе 5 км от проживания, при этом не более чем в одном километре обязательно есть почтовое отделение. Всего их у почты - 41 тысяча по всей стране.

В логистическом центре компании во Внукове появится специальная зона с холодильными установками для хранения и терминальной обработки фармпрепаратов. Компания также расширяет штат фармацевтов. Для курьерской доставки препаратов почта оформляет лицензии, которых уже более 70. Вместе с лекарствами граждане получают чеки, как требует закон о дистанционной торговле, подчеркнул Виноградов.

Почта также будет продавать лекарства на сайте market.pochta.ru.

Экономика Отрасли Фарминдустрия

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