Он признал, что главным вызовом стало падение уровня жизни граждан примерно на 3,5 процента, что откатило благосостояние общества на уровень 2010-2011 годов. Но рост цен и разрывы между бедными и богатыми удается корректировать за счет упрочения социально ориентированной политики и создания сети волонтерских движений. "Мы смогли подготовиться и к угрозе ковида, и программным мерам борьбы с ним, - сказал Гаврилов. - Особенную роль играют добровольцы. Волонтеры помогли выстроить систему социальной помощи и взаимодействия, а также систему защиты прав человека".
К числу продуманных мер, которые помогли заложить фундамент системы социально ориентированных НКО, в пандемию играющих систему "буфера" между бедностью и богатством, парламентарий отнес такие меры, как упрочение законодательной деятельности волонтерских движений, снижение или освобождение от налогов и даже частично коммунальных платежей социально ориентированные НКО. И предоставление льгот бизнесу, который помогает выстраивать систему добровольческого движения.
Особую роль в волонтерском движении играют традиционные религии.
Гаврилов признал, что новый закон об аттестации духовенства, - "возможно несовершенный, он будет дорабатываться", но он - законодательная защита гражданского согласия от религиозного экстремизма. Парламентарий согласился с тезисом о том, что аттестация духовенства - "непростой вопрос". "Сохранить допуск людей в церкви, мечети, синагоги и буддийские храмы в пандемию - величайший фактор оздоровления и утешения людей, - убежден Сергей Гаврилов, - поэтому меры поддержки религиозных центров будут совершенствоваться, а миссионерская деятельность - соотноситься с российскими законами и здравым смыслом. "Православных пирожков" продавать не дадим. "Мусульманское" или "православное агентство недвижимости" тоже, думаю, нонсенс. И тут мы сможем защитить верующих от разного рода мошенников.
Гаврилов признал, что не все вопросы гражданского согласия решены, но, как заметил патриарх Кирилл, соработничество государства, конфессий, общества и закона улучшает качество не только принимаемых законов, но здоровье гражданского общества.
- Страна выставила щит вызовам в виде меча закона, - считает Гаврилов, - и доказала, что Россия умело строит гражданское общество.