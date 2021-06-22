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22.06.2021 23:05
Рубрика: Общество

Меч закона

Как общество преодолевает серию системных вызовов
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Столичный выпуск № 137(8488)
Вызовы, с которыми столкнулось гражданское общество в последние четыре года, превратились в серию вызовов - коронавирус, рост русофобии и экстремизма, религиозное раскольничество и спад уровня жизни, удается преодолевать системно. Об этом заявил глава Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов.

Он признал, что главным вызовом стало падение уровня жизни граждан примерно на 3,5 процента, что откатило благосостояние общества на уровень 2010-2011 годов. Но рост цен и разрывы между бедными и богатыми удается корректировать за счет упрочения социально ориентированной политики и создания сети волонтерских движений. "Мы смогли подготовиться и к угрозе ковида, и программным мерам борьбы с ним, - сказал Гаврилов. - Особенную роль играют добровольцы. Волонтеры помогли выстроить систему социальной помощи и взаимодействия, а также систему защиты прав человека".

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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К числу продуманных мер, которые помогли заложить фундамент системы социально ориентированных НКО, в пандемию играющих систему "буфера" между бедностью и богатством, парламентарий отнес такие меры, как упрочение законодательной деятельности волонтерских движений, снижение или освобождение от налогов и даже частично коммунальных платежей социально ориентированные НКО. И предоставление льгот бизнесу, который помогает выстраивать систему добровольческого движения.

Особую роль в волонтерском движении играют традиционные религии.

Гаврилов признал, что новый закон об аттестации духовенства, - "возможно несовершенный, он будет дорабатываться", но он - законодательная защита гражданского согласия от религиозного экстремизма. Парламентарий согласился с тезисом о том, что аттестация духовенства - "непростой вопрос". "Сохранить допуск людей в церкви, мечети, синагоги и буддийские храмы в пандемию - величайший фактор оздоровления и утешения людей, - убежден Сергей Гаврилов, - поэтому меры поддержки религиозных центров будут совершенствоваться, а миссионерская деятельность - соотноситься с российскими законами и здравым смыслом. "Православных пирожков" продавать не дадим. "Мусульманское" или "православное агентство недвижимости" тоже, думаю, нонсенс. И тут мы сможем защитить верующих от разного рода мошенников.

"Православных пирожков" продавать не дадим. "Мусульманское агентство недвижимости" тоже нонсенс

Гаврилов признал, что не все вопросы гражданского согласия решены, но, как заметил патриарх Кирилл, соработничество государства, конфессий, общества и закона улучшает качество не только принимаемых законов, но здоровье гражданского общества.

- Страна выставила щит вызовам в виде меча закона, - считает Гаврилов, - и доказала, что Россия умело строит гражданское общество.

Общество Религия

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