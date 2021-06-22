Спросите фронтовика! Прямая линия "Родины"

Их осталось совсем мало. Скоро не останется совсем... И тогда мы будем знать о Великой Отечественной только из книг и кино. А ведь еще можно спросить их вживую. И поклониться не памятнику, а человеку, прошедшему 1418 страшных дней.

Олегу Дмитриевичу Соболеву 22 июня 1941 года было 17 лет. Жил в Петергофе. После 9-го класса вступил добровольцем в истребительный батальон выискивать диверсантов в прифронтовой полосе.

Первый бой - под Стрельной. Хлебнул лиха при обороне Ораниенбаумского пятачка. Дошел до Берлина. Был телефонистом, радистом, артиллеристом.

В 1944-м родители получили на него похоронку, а он выжил. И навестил их в 1946-м, а уволился в запас в 1950-м.

Работал в Куйбышеве в молодежной газете, а потом почти полвека возглавлял Национальное информагентство в Душанбе. В этом городе и живет до сих пор. Более десяти лет назад Олег Дмитриевич потерял зрение, но по-прежнему пишет стихи. Его глазами стала супруга Валентина Филипповна. 97-летний фронтовик сдаваться не собирается!

22 июня в 13.00 по Москве мы организуем прямую линию с Олегом Дмитриевичем. Каждый может позвонить ему, чтобы задать вопрос или просто поблагодарить за Победу.

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