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22.06.2021 10:25
Рубрика: Экономика

"Спутник V" высокоэффективен, несмотря на мутации COVID-19

Вакцина "Спутник V" показывает высокую - почти 100% - эффективность защиты от коронавируса, даже от новых штаммов. Об этом заявил глава Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦЭМ им. Гамалеи Владимир Гущин.

Фото: Оливер Ондрас/РИА Новости
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По его словам, вакцина действует и против опасного индийского штамма, защищая от тяжелых случаев болезни.

"Как мы видим, со временем у новых штаммов свойства не меняются в лучшую сторону", - заявил Гущин в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE". Ученый подчеркнул, что в последнее время COVID-19 "помолодел" - все больше людей молодого и среднего возраста переносят болезнь очень тяжело.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Вакцинация от коронавируса

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