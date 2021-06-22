"Спутник V" высокоэффективен, несмотря на мутации COVID-19

Вакцина "Спутник V" показывает высокую - почти 100% - эффективность защиты от коронавируса, даже от новых штаммов. Об этом заявил глава Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦЭМ им. Гамалеи Владимир Гущин.

По его словам, вакцина действует и против опасного индийского штамма, защищая от тяжелых случаев болезни.

"Как мы видим, со временем у новых штаммов свойства не меняются в лучшую сторону", - заявил Гущин в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE". Ученый подчеркнул, что в последнее время COVID-19 "помолодел" - все больше людей молодого и среднего возраста переносят болезнь очень тяжело.