США вошли в десятку крупнейших покупателей российской икры: за пять лет поставки увеличились с четырех до 27 тонн (7,4 раза). Об этом говорится в исследовании Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка.

Всего экспорт российской икры в 2020 году увеличился на 12% по сравнению с 2019 годом. За пять лет этот показатель вырос вдвое.

В тройку лидеров по закупкам входят Украины (604 тонны), Белоруссия (176 тонн) и Казахстан (153 тонны).

Руководитель ЦОЭ Андрей Дальнов отметил, что наибольший прирост - 25% - показали поставки белой икры (щука, минтай, ряпушка, сазан и судак).

"В текущем году этот вид икры сохранит лидирующие позиции в российском экспорте за счет широкого ценового и вкусового диапазона, а также новых возможностей применения за пределами пищевого сектора", - заявил Дальнов.